شهردار رزن پروازی نیست

شهرام وثاقتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهردار رزن در شهر حضور دارد و گاهی ۱۱ شب به همدان رفت و آمد می‌کند و شهروندان هر ساعتی که قصد ملاقات با شهردار را داشته باشند ایشان در شهرستان حضور دارند.

وی متذکر شد: خودروی قبلی شهردار از لحاظ حفظ امنیت جانی شرایط مناسب را نداشت و اکنون در پارکینگ شهرداری نگهداری می‌شود و اختیار خرید خودرو نیز دست شورا خواهد بود و هیچکس نمی‌تواند در این زمینه دخالت کند.

رئیس شورای اسلامی شهر رزن افزود: شورا وظیفه دارد برای امنیت شهردار خودرو خوب در اختیار وی قرار دهد.