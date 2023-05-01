به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عبدالعلی علی‌عسکری امروز در نشست تخصصی «نقشه راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایران» در چهاردهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران با اشاره به اینکه پرهیز از خام‌فروشی امری قطعی است، اظهار کرد: هم‌اکنون توسعه بالادست صنعت پتروشیمی قابل تقدیر است، اما توسعه صنایع پایین‌دستی به اندازه کافی انجام نشده است و متولی ویژه‌ای ندارد.

وی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را شرکت نخست ایران اعلام کرد و افزود: این شرکت پارسال ۹۵ هزار میلیارد تومان سود خالص داشت و این رقم امسال از مرز ۱۳۵ هزار میلیارد تومان عبور می‌کند.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ادامه داد: این شرکت پارسال ۶.۲ میلیارد دلار درآمد ارزی داشت و فروش داخلی ما خوراک هزاران شرکت داخلی را تأمین می‌کند.

علی‌عسکری با اشاره به اینکه این شرکت ۲۸ پروژه به ارزش ۱۵ میلیارد دلار در دست اجرا دارد، گفت: خروج از خام‌فروشی یعنی تکمیل زنجیره ارزش، بنابراین در حال افزودن طرح‌های پایین‌دستی به طرح‌های شرکت هستیم و ایجاد پارک‌های پایین‌دستی را در دستورکار قرار داده‌ایم.

وی تصریح کرد: پروژه پالایش گاز هویزه خلیج فارس این شرکت چند روز پیش با حضور رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید که ظرفیت جمع‌آوری روزانه ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب گازهای همراه نفت را دارد و به ثروت تبدیل می‌کند.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیان اینکه احداث پارک‌های پایین‌دستی را با اولویت حاشیه خلیج فارس آغاز کردیم، اظهار کرد: مکران، جاسک، چابهار، پارسیان، نایبند و گناوه از جمله محل‌های در نظر گرفته‌شده برای احداث این پارک‌هاست که اجرای ۹ پارک قطعی شده و در حال دریافت مجوزهای لازم برای این طرح‌ها هستیم.

علی‌عسکری با تأکید بر اینکه هلدینگ خلیج فارس از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند در این طرح‌ها استقبال می‌کند، گفت: هلدینگ خلیج فارس کار را آغاز و یوتیلیتی را هم آماده می‌کند و فعالان صنعت پتروشیمی به‌منظور خروج از خام‌فروشی می‌توانند در این طرح‌ها حضور داشته باشند تا گام بلندی برای پرهیز از خام‌فروشی برداشته شود.