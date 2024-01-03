به گزارش خبرنگار مهر، سواحل مکران در یکی محروم‌ترین استان‌های کشور و در منطقه استراتژیکی قرار دارد که توسعه این منطقه می‌تواند تأثیر به سزایی در امنیت استان و کشور داشته باشد و بر افزایش سطح رفاه مردم آن منطقه نیز تأثیر گذار باشد.

علاوه بر توسعه کوریدورهای در دست اقدام صنعت پتروشیمی یکی از صنایعی که چند سالی است بنای توسعه خود را در این منطقه گذاشته است برنامه‌ریزی‌هایی برای حدود ۲۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در شهرک پتروشیمی انجام شده است دو واحد متانول به‌عنوان نخستین واحدهای تکمیل شده این شهرک در دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۴ عملیاتی می‌شوند. همچنین به این وسیله ۲۰ هزار شغل مستقیم نیز ایجاد می‌شود. البته یکی از تأکیدات شاهمیرزایی سرمایه گذاری در این شهرک پتروشیمی بود.

علیرضا منیری‌ابیانه مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران در حاشیه بازدید خبرنگاران از این منطقه گفت: مبنای سیاست‌های وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره خوراک در این منطقه مورد تأکید است، با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و دفاع مقرر شد شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان نقش توسعه‌گر را در این منطقه ایفا کند که به این منظور شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران تأسیس شد.

مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران با اشاره به اینکه در پنج سال نخست از آغاز طرح به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه منطقه پرداخته شد، ادامه داد: خط خوراک مورد نیاز این شهرک نیز با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران در شهریور ۱۳۹۸ ساماندهی شد و پارسال خوراک به شهرک رسید.

خروج از خام فروشی با توسعه زنجیره ارزش

یکی از ضرورت‌های اصلی کشور خروج از وضعیت خام فروشی و تولید مواد پتروشیمی به منظور ایجاد ارزش افزوده حداکثری از این منابع است. در همین راستا احداث خط لوله هفتم سراسری گاز جهت انتقال گاز عسلویه به پاکستان فرصتی طلایی جهت توسعه صنایع پتروشیمی در سواحل مکران فراهم آورده است. شهرک پتروشیمی مکران در سواحل مکران و محدوده منطقه آزاد چابهار در زمینی به گستره حدود ۱۲۰۰ هکتار برای ایجاد ۱۸ واحد پتروشیمی و زیر ساختهای مورد نیاز آنها در دو فاز اختصاص یافته است با توجه به خوراک های موجود و تخصیص یافته در فاز اول شهرک پتروشیمی مکران ۵ واحد GTX و یک واحد اوره و آمونیاک و یک واحد یوتیلیتی در حال احداث هستند.

منیری‌ابیانه هم این مساله را تأیید می‌کند و می‌گوید: از تعریف ۶ واحد بزرگ پتروشیمی شامل پنج واحد GTX (تبدیل گاز متان به محصولات با ارزش افزوده بالاتر) و یک واحد اوره و آمونیاک در فاز نخست شهرک پتروشیمی مکران خبر داد و گفت: با هماهنگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۲۱ طرح در زنجیره کاربردی صنایع پایین‌دستی با استفاده از خوراک تولیدی فاز نخست تعریف شده است.

به گفته مدیر عامل پتروشیمی نگین مکران بر اساس برنامه، در مجموع با احتساب فراهم کردن زیرساخت‌ها، حدود ۲۰ میلیارد یورو در شهرک پتروشیمی مکران سرمایه‌گذاری خواهد شد که بالغ بر ۲۰ هزار اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.

مرتضی شاهمیزایی مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی هم در این راستا گفته بود: واحدهای پایین‌دستی در مجاورت طرح‌های بالادستی در شهرک پتروشیمی مکران برنامه‌ریزی شده است تا محصول نهایی صنعت پتروشیمی به بازار عرضه شود.

اجرای نخستین MTO در ایران در شهرک پتروشیمی مکران

به گفته مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران پیش بینی می‌شود ۲۰ میلیارد یورو ظرفیت سرمایه گذاری در این منطقه وجود دارد و بالغ بر ۲۰ هزار شغل ایجاد می‌کند که ابتدا استفاده از ظرفیت بومی استفاده می‌کنیم و در این راستا هنرستان پتروشیمی را راه اندازی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در فاز نخست شهرک پتروشیمی مکران، شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان در یک واحد GTX به نام پتروشیمی بدرشرق و تأمین یوتیلیتی، هلدینگ باختر در ۲ واحد GTX به نام کیمیا صنعت مبنا، هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد در پتروشیمی سینا و یک واحد GTX سرمایه‌گذاری خواهند کرد. برآوردها حاکی از آن است که با تکمیل این پنج طرح حدود ۸ تا ۹ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در مجموعه انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران افزود: پس از راه‌اندازی واحد یوتیلیتی، دو واحد متانول هلدینگ باختر به‌عنوان نخستین واحدهای تکمیل شده این شهرک در دولت سیزدهم و در بهار ۱۴۰۴ عملیاتی می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران در مجموع برآورد شده است که بازگشت سرمایه شهرک پتروشیمی مکران به غیر از یوتیلیتی بیش از ۲۷ درصد است و سرمایه طی کمتر از چهار سال بازمی‌گردد. ضمن آنکه این شهرک دارای مجوز روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب خوراک گازی است، در این قطب بر اساس سیاست‌گذاری وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، چهار کارخانه کوچک مقیاس تولید گاز طبیعی مایع شده (مینی ال‌ان‌جی) در دستور کار است. برای نخستین بار در ایران MTO (تبدیل متانول به الفین) از سوی هلدینگ باختر در حال اجراست.

حالا باید دید با به تصویب رسیدن کلیات طرح مکران آیا سرمایه گذاری مضاعفی در پتروشیمی‌های این منطقه شکل می‌گیرد و منجر به آبادی این منطقه محروم می‌شود یا آنکه همچنان باید در انتظار سرمایه گذارانی در این عرصه ماند