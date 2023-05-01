بودجه امسال شهرداری اهواز چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش محمودی بعد از ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری ضمن تبریک روز شوراها در خصوص رخدادهای سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت در اهواز بیان کرد: در سفر رئیس جمهور به خوزستان، شهرداری میزبان وزیر کشور بود که بالغ بر ۶ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال پروژه در حوزه مدیریت شهری اهواز رونمایی و افتتاح شد.

رئیس شورای کلان‌شهر اهواز گفت: افتتاح تقاطع غیر همسطح شهید قربانی به ارزش ۴۵۰ میلیارد تومان، افتتاح مسیر شهید علاف پل نهم به خیابان مناطق و منتهی به میدان فرودگاه به مسافت حدود ۲ کیلومتر و ارزش ۳۲ میلیارد تومان، آسفالت، زیرسازی و پیاده رو سازی علوم پزشکی مهدیس به ارزش ۲۶ میلیارد تومان، آسفالت بنکداران مهدیس به ارزش ۱۴.۵ میلیارد تومان، رونمایی از کارخانه تولید داخل بازیافت نخاله ساختمانی به ارزش حدود ۱۸ میلیارد تومان، نردبان ۳۲ متری آتش نشانی به مبلغ ۵۴ میلیارد تومان (با کمک دولت و از طریق اوراق)، رونمایی از ۲۲ دستگاه کامیون سنگین و نیمه سنگین، ۱۷ کامیونت ۶ تن، ۲ کامیونت ۸.۵ تن، سه دستگاه کشنده به ارزش ۳۳ میلیارد تومان از جمله پروژه‌هایی بود که در اهواز با حضور وزیر کشور رونمایی و افتتاح شد.

وی ادامه داد: سال گذشته هزینه خریداری کارخانه تولید جدول و کفپوش پرداخت شده بود که به زودی وارد اهواز می‌شود و کنار کارخانه بازیافت نخاله ساختمانی قرار می‌گیرد؛ در بودجه سال‌جاری ۲۰۰ میلیارد تومان برای اصلاح جداول، معابر و پیاده روها در نظر گرفته شده که اگر این کارخانه وارد شود، کار تولید مصالح را انجام می‌دهد و تنها بحث اجرایی می‌ماند.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۸۲ دستگاه پمپ و تجهیزات دفع آب‌های سطحی به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان خریداری شده بود که با حضور وزیر کشور تعدادی از دستگاه‌ها و تجهیزات آتش نشانی به ارزش ۱۵ میلیارد تومان رونمایی شد؛ در حال تهیه تعدادی ماشین آلات دیگر برای آتش نشانی اهواز هستیم.

محمودی، تکمیل لاین دوم پل نهم را یکی از موضوعات جدی مطرح شده در سفر ریاست جمهوری به خوزستان خواند و بیان کرد: از استاندار و وزیر کشور درخواست کردیم تا تکمیل این لاین را در مصوبات سفر ببینند و اگر راه و شهرسازی آن را تکمیل کند، بسیار به مسئله ترافیک اهواز کمک خواهد شد.

تخصیص ۳۰ هزار تن قیر برای خوزستان

رئیس شورای کلان‌شهر اهواز اظهار کرد: در حوزه اجراییات شهرداری اهواز و تکمیل ناوگان خدمات شهری برای خرید ماشین آلات حدود ۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفته شده که مرحله به مرحله وارد شهر اهواز خواهند شد.

وی افزود: در سفر ریاست جمهوری به خوزستان درخواست کمک قیر به اهواز شده که حدود ۳۰ هزار تن قیر برای خوزستان در نظر گرفته شد.

محمودی یکی از موضوعات جدی مطرح شده در سفر ریاست جمهوری به خوزستان را پروژه دفع آب‌های سطحی اهواز خواند و عنوان کرد: وزیر کشور از این پروژه بازدید کرد و پروژه‌ای در کوی علوی با برآورد ۲۱۰ میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال تکمیل شدن است؛ امید می‌رود امسال پیش از بارندگی‌ها بهره برداری خواهد شد.

رئیس شورای کلان‌شهر اهواز با بیان اینکه در سفر وزیر کشور به اهواز ۲ مطالبه جدی شده تصریح کرد: مسئله مترو یکی از این موضوعات بود که وزیر کشور قول داد تا مسئله حقوقی مترو سریع‌تر به نتیجه برسد؛ همچنین قول داده شد که برای این پروژه از طریق اوراق حمایت کنند؛ کمک برای حوزه آب‌های سطحی و دیوارسازی ساحل کارون از محل بحران موضوع دیگری بود که مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه مسئله اتوبوس و تاکسی را حل کرده‌ایم، اظهار کرد: ۱۲۹ دستگاه اتوبوس خریداری که ۴۲ اتوبوس وارد اهواز شده اما از وزیر کشور درخواسته شده در تخصیص اتوبوس‌ها اهواز اولویت قرار بگیرد تا سریع‌تر وارد این کلان‌شهر شوند؛ همچنین امسال برای خرید اتوبوس ۱۰۰ میلیارد تومان دیده شده و از وزیر کشور درخواست ۱۷۱ اتوبوس جدید را داشته‌ایم.

محمودی عنوان کرد: برای تاکسی‌ها نیز مذاکراتی صورت گرفت و از وزیر کشور درخواست کردیم برای نوسازی و توسعه ناوگان تاکسی اهواز امسال افزایش سهمیه‌ای را در نظر بگیرند؛ از وزیر کشور خواسته‌ایم از محل رسوب مالی در برخی شرکت‌های زیرمجموعه برای تسهیلات و وام تاکسی‌ها کمک کنند.

افزایش بودجه عمرانی اهواز

رئیس شورای کلان‌شهر اهواز با بیان اینکه تحقق بودجه در سال‌های قبل بین ۴۲ تا ۶۰ درصد بوده است، تصریح کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ اهواز ۳۵ هزار میلیارد ریال و بودجه سال ۱۴۰۱ با نگاه تحولی و افزایش ۸۵ درصدی به ۶۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه سال‌های گذشته بودجه سرمایه گذاری در دل بودجه قرار می‌گرفت، بیان کرد: کل بودجه سال‌جاری ۱۴۱ هزار میلیارد ریال است که ۸۳ هزار میلیارد ریال اصل بودجه و ۵۸ هزار میلیارد ریال را بودجه سرمایه گذاری به خود اختصاص می‌دهد.

محمودی اضافه کرد: امسال بودجه عمرانی را به ۵۳ درصد و جاری را ۴۶ درصد افزایش داده‌ایم؛ مبلغ ۳۸ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال بودجه جاری و ۴۴ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال بودجه عمرانی و ۵۰۰ میلیارد را دیون و بدهی سنوات به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس شورای کلان‌شهر اهواز با اشاره به اینکه شهرداری سه هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولت طلب دارد، گفت: با توجه به اینکه عوارض ساخت و ساز، عوارض نوسازی، عوارض خودرو، ارزش افزوده و آلایندگی تنها منابع شهرداری است و شهرداری در سال‌های گذشته به مطالبات از دستگاه‌های اجرایی تمرکز نکرده بود؛ ما از سال قبل به این مسئله ورود کرده و شهرداری اهواز را ملزم کرده‌ایم در این بخش تمرکز داشته باشد، همچنین با دستگاه‌های دولت توافق کرده‌ایم که در تهاتر از حوزه‌های مختلف کمک گرفته و این مسئله را حل کنیم.

به گفته وی؛ بدهی شهرداری اهواز به پیمانکاران، مالیات، بیمه، تسهیلات بانکی، اوراق و سایر موارد مبلغ ۶۴۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی ما در سال‌جاری مسئله آسفالت است اظهار کرد: یک هزار میلیارد تومان برای آسفالت و زیرسازی، اجرای رمپ و لوپ روی پل هفتم محدوده خیابان پهلوان با هدف کاهش ترافیک به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان، نهضت جدول، کفپوش، بتن و دکوراتیو به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان، ورودی‌ها با اولویت ورودی اندیمشک با ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان، بازنده سازی کارون مشابه پارک ریحانه ۸۰ میلیارد تومان، پارک‌های کوهساران- حجاب – شهروند و ولیعصر ۵۰ میلیارد تومان، خیابان نهج البلاغه به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان از جمله پروژه‌های عمده و شاخص است که در بودجه سال‌جاری در نظر گرفته شده است.

محمودی اضافه کرد: خرید اتوبوس ۱۰۰ میلیارد تومان، آب‌های سطحی میلیارد تومان، اتوبوس BRT 40 میلیارد تومان، پارکینگ طالقانی ۹۰ میلیارد تومان، کارخانه کومپوست و سلول‌های دفن پسماند حدود ۸۵ میلیارد تومان، اصلاح هندسی معابر حدود ۹۵ میلیارد تومان، پارک‌ها و کمربند سبز در محلات حدود ۱۴۰ میلیارد تومان، سه فرهنگسرا در ملاشیه، پردیس و جمهوری ۳۰ میلیارد تومان، تکمیل پروژه ال ۴۰۰ شهید کجباف حدود ۱۵۰ میلیارد تومان، ساختمان شهرداری ۳۰ میلیارد تومان، قطار شهری ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق و احداث و بازسازی ۶۰ زمین ورزشی ۵۰ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های شاخص است که در بودجه سال‌جاری دیده شد.