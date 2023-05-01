۱۲ درصد تخم مرغ کشور در قم تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا اسماعیلی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر ۲۷۱ واحد مرغ تخم گذار و همچنین ۹۲ واحد پرورش پولت یعنی نیمچه تخم گذار در استان قم فعالیت دارند که بیش از ۹۴ درصد آنان عضو شرکت تعاونی هستند.

مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار استان قم با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت پروانه مرغ تخم گذار در استان قم ۱۰ میلیون و ۱۹۸ هزار قطعه مرغ تخم گذار است افزود: از میزان این ظرفیت ۷ میلیون و ۸۵۲ هزار قطعه مرغ تخم گذار در قم در حال فعالیت هستند.

وی اظهار داشت: در راستای اصلاح قیمت تخم مرغ در کشور، توافقی از سوی اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با وزارت کشاورزی صورت گرفته است تا تولیدکنندگان در این بخش حمایت شوند.

اسماعیلی ابراز داشت: قیمتی که پیشنهاد شده برای هر کیلو ۴۷ هزار و ۳۰۰ هزار تومان در محل مرغداری و همچنین ۵۶,۰۰۰ تومان برای مصرف کنندگان است.

وی عنوان داشت: امیدواریم که با اجرایی شدن این تعرفه، امر تولید حمایت شود و در نیمسال دوم که معمولاً با مصرف بالای تخم مرغ نیز مواجه هستیم مشکلی در زمینه کمبود این محصول وجود نداشته باشد.

مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار استان قم افزود: یکی از تبعات عدم اصلاح قیمت تخم مرغ، کاهش تولید و همچنین ارسال مرغ‌های تخم گذار به کشتارگاه است که در نیمه دوم سال در این محصول با مشکلاتی که هم اکنون مرغ با آن مواجه است روبرو خواهیم شد.

تولیدکنندگان تخم مرغ نیازمند تسهیلات ارزان قیمت هستند

وی عنوان داشت: مرغداران مرغ تخم گذار یکی از بهترین پروتئین‌ها را با قیمت مناسب در اختیار جامعه قرار می‌دهند که پایداری در تولید تخم مرغ و همچنین تثبیت قیمت این محصول به امنیت غذایی جامعه کمک می‌کند.

اسماعیلی گفت: مرغداران نیازمند سرمایه در گردش لازم هستند که بانک‌ها در این زمینه می‌بایست تسهیلات کافی را برای رفع مشکلات تولیدکنندگان این بخش در اختیار آنان قرار دهند.

مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار استان قم با بیان اینکه تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان از انتظارات فعالان این بخش است افزود: امهال تسهیلات تولیدکنندگان از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شده که این امر تاکنون از سوی بانک‌ها اجرایی نشده است.

تولید ۱۵۰ هزار تن تخم مرغ در سال گذشته در قم

وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: در سال گذشته ۱۵۰ هزار تن تخم مرغ در استان قم تولید شده که میزان ۳۶ هزار تن تخم مرغ از سوی شرکت تعاونی برای مرغداران به فروش رسیده است.

اسماعیلی عنوان داشت: در سال گذشته بعد از آنکه ارز ترجیحی حذف شد حجم سرمایه در گردش مرغداران کاهش یافت و تسهیلات ارائه شده از سوی دولت نیز پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نبوده است.

مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار استان قم افزود: این شرکت تعاونی ۳۵ هزار تن نهاده به مبلغ بالغ بر ۴۳۹ میلیارد تومان را برای مرغداران مرغ تخم گذار قم تأمین اعتبار کرده است.

وی اضافه کرد: به دلیل آنکه مرغ در محیط صنعتی پرورش پیدا می‌کند لازم است تا به صورت دستی افزودنی‌هایی به جیره غذایی مرغ اضافه شود که در سال گذشته ۱۷۸۴ تن افزودنی با کیفیت مناسب به مرغداران استان قم تحویل شد.

مرکز فرآوری و بسته بندی تخم مرغ در قم ایجاد می‌شود

اسماعیلی اظهار داشت: از جمله برنامه‌های شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار استان قم تکمیل زنجیره تولید تا عرضه می‌باشد که در این راستا سوله ای در شهرک شکوهیه قم به متراژ ۱۵۰۰ متر مربع در دو طبقه به عنوان مرکز بسته بندی تخم مرغ خریداری و در حال تکمیل و تجهیز است.

مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار استان قم با بیان اینکه مجوزهای لازم در راستای ایجاد مرکز بسته بندی تخم مرغ از سوی نظام دامپزشکی دریافت شده است افزود: دریافت مجوزها از سوی سازمان غذا و دارو برای مرکز فرآوری تخم مرغ استان قم همچنان ادامه دارد و امید است بتوانیم این واحد صنعتی را هر چه زودتر راه اندازی کنیم که در این صورت ۲۰ نفر به صورت مستقیم دارای شغل خواهند شد.

وی عنوان داشت؛ تولید کنسانتره مرغ تخم گذار از دیگر اقدامات شرکت تعاونی مرغداران مرغ تخم گذار استان قم بوده است که در طول ۴ ماه پایانی سال گذشته ۳۴۰ تن کنسانتره تولید و با حداقل کارمزد تحویل شد.

اسماعیلی ادامه داد: ۴۸۰ تن خوراک آماده نیز تولید و به مرغداران استان قم در طی ۴ ماه پایانی سال گذشته تحویل شد.