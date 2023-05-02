دریافت 10 MB کد مطلب 5768905 https://mehrnews.com/x323JM ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵ کد مطلب 5768905 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵ رونمایی از VAR بومی در مسابقات فوتسال «جام رمضانِ» کاشان در مسابقات فوتسال جام رمضان در کاشان از تکنولوژی ویدئو چک برای این بازی ها استفاده شد. کپی شد مطالب مرتبط قهرمان مسابقات فوتسال کارگران خراسان شمالی مشخص شد مسابقات قهرمانی فوتسال آسیا و اقیانوسیه ایران - تایلند اقدام بیسابقه فوتسال هند زیر نظر مربی سابق ایران! برچسبها فوتسال جام رمضان سیستم VAR تکنولوژی کمک داور ویدئویی
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