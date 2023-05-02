توقیف محموله ۱۶ تنی شیرخشک قاچاق در دلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی در سخنانی، اظهار داشت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی «گشور» دلفان و در محور کرمانشاه - دلفان به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۶ تن شیرخشک قاچاق فاقد مجوز کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۶ میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: پدیده قاچاق کالا بر پیکره اقتصاد کشور ضربه خواهد، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در خصوص فعالیت غیر قانونی قاچاقچیان کالا و سودجویان اقتصادی را از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.