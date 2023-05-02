۲.۵ میلیون نفر در کشور عضو صندوق بیمه روستاییان و عشایر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بیت‌الله برقراری عصر سه‌شنبه در جریان افتتاح دفتر کارگزاری سلمان‌آباد اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اولین سفر استانی را در سال‌جاری به استان اردبیل انجام دادیم تا قدردان تلاش فعالان صندوق و کارگزاران در ارائه خدمات مطلوب‌تر به جامعه روستایی و عشایری باشیم.

وی تصریح کرد: این صندوق که مولود انقلاب اسلامی است، بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی شکل گرفته و ارائه خدمات بیمه‌ای را به جامعه هدف شاهد و ناظر هستیم.

معاون وزیر و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور گفت: کسانی که عضو صندوق شده‌اند، می‌توانند از خدمات مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی بهره‌مند شده و در صورت فوت بیمه شده خانواده‌های آنها از مستمری بازماندگی نیز می‌توانند بهره ببرند.

برقراری ضرورت آگاهی‌بخشی به عموم روستاییان و عشایر را در بهره‌مندی از خدمات این صندوق یادآور شد و افزود: ۵۰ کارگزاری فعال و دائم در این استان در خط مقدم ارائه خدمات به جامعه هدف هستند.

وی ضرورت پشتیبانی از صندوق و تعامل بیشتر با آحاد جامعه به ویژه روستاییان، عشایر و کشاورزان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: این امر زمینه ترغیب بیشتر جامعه هدف را به عضویت در این صندوق فراهم کرده تا آتیه خود را با عضویت در صندوق تضمین کنند.

برقراری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ۲.۵ میلیون نفر در کشور عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر هستند و تلاش ما بر این است تا در سال‌جاری بر این تعداد بیمه شده بیفزاییم.

وی بیان کرد: این صندوق در مسیر تحقق عدالت اجتماعی تلاش می‌کند و سعی بر این است تا با گسترش چتر بیمه‌ای بهترین و کیفی‌ترین خدمات را به جامعه هدف ارائه کند.

برقراری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: کسانی که عضو صندوق هستند، تنها پنج درصد از حقوق و درآمد خود را به عنوان حق عضویت پرداخت می‌کنند و در نقطه مقابل ۲.۵ برابر دولت به این مبلغ افزوده تا به عنوان ذخیره در ایام بازنشستگی و یا از کارافتادگی از این مبلغ استفاده کنند.

وی به ۱۰ سطوح درآمدی صندوق اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته این سطوح درآمدی در هشت طبقه معرفی شده بود که این سطح را به ۱۰ رده افزایش دادیم که در سطح ۱۰ فردی که ۳۰ درصد حق بیمه پرداخت می‌کند، ۷۰ درصد مبلغ را دولت واریز کرده و در پایان دوره تعهدات بیمه‌ای می‌تواند تا مبلغ هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مستمری دریافت کند.

برقراری تصریح کرد: در سطوح یک تا ۱۰ پرداختی اعضا از ۱۰۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان انجام می‌شود و دولت با ۲ برابر پرداختی به این مبلغ سعی دارد تا کمک‌ها و مساعدت‌های بیشتری را به اعضای این صندوق داشته باشد.

دولت مردمی رئیسی حامی صندوق روستاییان و عشایر

معاون وزیر و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور افزود: امکان انتقال سوابق بیمه‌ای از بیمه تأمین اجتماعی به صندوق و برعکس مهیا شده و اعضا به راحتی می‌توانند به این کار دست بزنند.

وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: هر قدر روستاییان و عشایر در سطح بالاتر پرداختی داشته باشند، به همان میزان مستمری در پایان دوره تعهدات خود دریافت خواهند کرد.

برقراری اضافه کرد: سال گذشته با افزایش ۶۰ درصدی سطوح درآمدی متقاضیان، سعی بر این شد تا دولت نیز مبالغ پرداختی خود را به صندوق افزایش دهد.

وی بیان کرد: دولت سیزدهم تمام تعهدات خود را به صندوق انجام داده اما از دولت‌های گذشته برخی تعهدات بر زمین مانده است.

برقراری نگاه دولت مردمی رئیسی را به این صندوق یادآور شد و ادامه داد: بودجه ما در یک اقدام بی‌نظیر در این دولت ۱۶۵ درصد در سال‌جاری افزایش یافته است.

معاون وزیر و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور گفت: این اهتمام جدی دولت به جامعه عشایری و روستایی را نشان می‌دهد که قطعاً این پشتیبانی‌ها و حمایت‌ها ادامه خواهد داشت.