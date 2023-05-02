به گزارش خبرگزاری مهر به ، «فولکر پرتز» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سودان امروز سه شنبه به خبرگزاری «آسوشیتدپرس» اعلام کرد که طرف‌ های درگیر ( عبدالفتاح البرهان و محمد حمدان دقلو «حمیدتی») برای انجام مذاکره و گفتگو موافقت کرده اند.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور سودان در این خصوص افزود: این مذاکره احتمالا در عربستان سعودی و با نظارت داخلی و بین المللی برگزار خواهد شد و ابتدای آن بر برقراری آتش‌ بس پایدار متمرکز خواهد شد.

در همین ارتباط، وزارت امور خارجه سودان جنوبی ساعاتی پیش در بیانیه‌ ای اعلام کرد: طرفین درگیر در سودان با برقراری آتش بس جدیدی در این کشور موافقت کردند. ژنرال حمیدتی فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع سودان و عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش سودان توافق کردند که از چهارم ماه جاری میلادی (۱۴ اردیبهست ماه) تا روز یازدهم آتش بس سراسری در این کشور برقرار شود.

این در حالیست که نیروهای پشتیبانی سریع سودان پیشتر از سرنگونی یک فروند جنگنده میگ ارتش این کشور خبر دادند.

نیروهای پشتیبانی سریع در توئیتر خود در این خصوص اعلام کردند که این جنگنده درحال بمباران کردن مناطقی از خارطوم پایتخت این کشور بود که توسط نیروهای آنها هدف قرار گرفت و سرنگون شد.

تا کنون واکنشی از سوی ارتش سودان به این خبر رسانه‌ای نشده است.

گفتنی است که بامداد ۱۵ آوریل جاری در خارطوم، پایتخت سودان و شهرهای مختلف این کشور بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع درگیری‌های مسلحانه آغاز شد و به مناطق دیگر گسترش یافت که در پی آن، تخلیه شهروندان کشورهای خارجی از سودان شروع شد.

بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، طی این درگیری‌ها تا روز پنجشنبه گذشته ۵۱۲ نفر کشته شده‌اند.