دریافت 9 MB کد مطلب 5769752 https://mehrnews.com/x32454 ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۲:۳۶ کد مطلب 5769752 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۲:۳۶ شلیک راکت به شهرکهای صهیونیستنشین اطراف نوار غزه همزمان با حملات راکتی مقاومت به شهرکهای صهیونیست نشین ،صدای انفجارهای مهیب در اطراف نوار غزه شنیده میشود. کپی شد مطالب مرتبط تل آویو: موشکهای نقطهزن از سامانه گنبد آهنین عبور کردند سامانه گنبد آهنین در هنگام حملات موشکی مقاومت از کار افتاد شهرکهای صهیونیستی را درهم کوبیدیم/ به تل آویو هشدار میدهیم تصاویری از بمباران شمال نوار غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی تصاویری از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غرب خان یونس فیلم لحظه پرتاب موشکهای ضد هوایی علیه جنگندههای رژیم صهیونیستی بمباران یک پایگاه مقاومت در غزه توسط رژیم صهیونیستی برچسبها مقاومت فلسطین حمله راکتی جبهه مقاومت رژیم صهیونیستی نوار غزه
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