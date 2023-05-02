به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، اتاق مشترک گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه ای با اشاره به پاسخ راکتی در واکنش به جنایت جدید رژیم صهیونیستی در ترور شهید خضر عدنان، مسئولیت حملات راکتی را برعهده گرفت.

اتاق مشترک گروه های مقاومت در این بیانیه نظامی شهادت اسیر خضر عدنان از رهبران و مبارزان اسیر فلسطینی در زندان رژیم صهیونیستی را پس از ۸۶ روز اعتصاب غذای متوالی تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: اتاق مشترک گروه های مقاومت ضمن تسلیت شهادت این مجاهد، مسئولیت حملات راکتی به شهرک‌های صهیونیستی مجاور باریکه غزه را بر عهده می گیرد.

اتاق عملیات مشترک اعلام کرد: حملات امروز اولین واکنش به جنایت ترور خضر عدنان است.

در این بیانیه آمده است: جنایت ترور خضر عدنان واکنش ملت ما در همه عرصه ها و مناطق درگیر را به یاری خداوند به دنبال خواهد داشت.

در بیانیه اتاق مشترک آمده است: ما به خون شهیدانمان و جانفشانی اسیرانمان وفادار خواهیم ماند و موضوع اسیران در راس اولویت های مقاومت در همه شرایط خواهد بود.

اتاق مشترک مقاومت فلسطین در بیانیه خود اعلام کرد: ما به شدت به دشمن درباره ارتکاب هرگونه جنایت یا حماقت هشدار می‌دهیم و این بدون پاسخ نخواهد ماند. مقاومت در اوج آمادگی و شمشیر و سپر ملت مان در هر مکانی خواهد بود.