ارتش رژیم صهیونیستی غزه را بمباران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع محلی عربی و عبری، ارتش رژیم صهیونیستی مناطق شمال غربی غزه را بمباران کرده است. خود ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که مناطقی را در نوار غزه بمباران کرده است.



ساعت ۲۳:۴۵ به وقت تهران

پهبادهای ارتش رژیم صهیونیستی تا این لحظه ۳ منطقه السفینه، البیدر و مناطق جنوبی محله زیتون در شهر غزه را هدف قرار دادند.

برخی منابع فلسطینی نیز از وقوع انفجارهای قوی در شهر غزه بر اثر حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گفته رسانه‌ها از ساعت ۱۱:۵ به وقت بیت المقدس، ارتش اشغالگر حملات به نوار غزه را شروع کرده است.

بنابر گزارشات رسیده ابتدا یک هواپیمای شناسایی موشکی را به سمت شمال غربی شهر غزه شلیک کرده است.

هواپیماهای صهیونیستی برای سومین بار هدفی را در مجاورت منطقه السفینه در شمال غرب شهر غزه، هدف دیگری را در منطقه البیدر در غرب غزه و هدف سوم را در نزدیکی سایت قریش در جنوب غزه بمباران کردند.

همچنین کانال ۱۲ عبری گزارش داد که شب پرتنش در سرزمین‌های اشغالی ادامه خواهد داشت. پس از شلیک ده‌ها موشک از غزه و پس از ارزیابی نخست وزیر صهیونیستی از شرایط بحرانی رژیم هواپیماهای صهیونیستی خود را به نوار غزه آغاز کردند.

به گزارش رسانه‌های فلسطینی اشغالگران به سایت قادسیه مقاومت در غرب خان یونس در جنوب نوار غزه حمله کردند.‌

همچنین خبرها حکایت از آن دارند که مقاومت نیز در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات راکتی قرار داده است به طوری که هر لحظه موج جدیدی از حملات موشکی به سمت اراضی اشغالی آغاز می‌شود.

همچنین جوانان مقاومت اعلام کرده‌اند که به هی‌چگونه وساطت و میانجیگری سیاسی برای توقف حملات خود پاسخ نخواهند داد.

یگان‌های ضدهوایی مقاومت در شمال نوار غزه در حال مقابله با هواپیماهای متجاوز هستند.

مقاومت حملات موشکی جدید به سمت شهرک‌های اشغالی نزدیک نوار غزه را از سر گرفته و در اثر تلاش گنبد آهنین برای مقابله با آن، صدای انفجار شنیده می‌شود.

آژیرهای هشدار در تمام شهرک‌های اشغالی اطراف نوار غزه به صدا درآمده است.

در پی حملات خشونت‌آمیز نیروهای اشغالگر در حوالی منطقه سفینه در شمال غرب شهر غزه، خساراتی به منازل شهروندان وارد شد.

هواپیماهای جنگی سایت مدیریت در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند.

به گفته منابع محلی هواپیماهای صهیونیستی بمباران مناطق غربی را نیز آغاز کرده‌اند.

منابع خبری از تشدید تدابیر امنیتی در شهرک‌های صهیونیستی خبر می‌دهند.

همچنین منابع اسرائیلی از مقابله مقاومت با هواپیماهای صهیونیستی خبر می‌دهند. در همین راستا یک منبع رژیم اسرائیل از هدف قرار گرفتن یکی از هواپیماهای صهیونیستی خبر داده است.

گفته می‌شود تا به این لحظه اشخاص و شهروندان فلسطینی آسیب، ندیده‌اند اما به خانه‌های شهروندان مجاور سایت‌های هدف آسیب وارد شده است.

با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه گروه هکری سودانی در پیامی به مردم غزه اعلام کرد: «غزه ما با شما هستیم، برای شما آرزوی موفقیت داریم، ما همچنان به حملات خود به برنامه‌های هشدار دهنده اسرائیل از جمله گنبد ادامه می‌دهیم - امیدواریم که شما به شدت به آن ضربه بزنید.»

گفتنی است در ادامه حملات هواپیماهای نظامی اسرائیل در ارتفاع پایین به نوار غزه برگشتند.

در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا این لحظه به شهروندان آسیبی نرسیده است اما منازل آسیب دیده‌اند.

جنبش حماس نیز اعلام کرد: «ما به دفاع از مردم خود با وجود جنایات اشغالگران اسرائیل ادامه خواهیم داد.»

ساعت ۰۰:۴۵ به وقت تهران

حازم قاسم، سخنگوی حماس گفت: تجاوزات صهیونیست‌ها به نوار غزه با بازدارندگی ما در انجام وظیفه دفاع از مردم و نمادهای آن‌ها، در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهد ماند و تأیید می‌کند که بر صخره استواری و مقاومت قهرمانانه مردم ما خواهد شکست.

رادیو ارتش اشغالگر نیز اعلام کرد که یک شهرک نشین زن در غرب نقب هنگام فرار به سمت پناهگاه‌ها مجروح شده است. پس از شلیک موشک از شمال و جنوب نوار غزه، آژیرهای هشدار در شهرک‌های اطراف نوار غزه به صدا درآمد.

جنگنده‌های اشغالگر بار دیگر سایت بدر در اردوگاه آوارگان الشطی در شمال غزه را هدف قرار دادند.

هواپیمای جاسوسی سایت هفدهم در منطقه التوام در شمال نوار غزه را هدف قرار داد.

یک شهروند ۵۸ ساله بر اثر بمباران محلی در نزدیکی منزلش در سایت سفینه در شمال غرب شهر غزه بر اثر اصابت سنگ به شدت مجروح شد.

یک موشک سایت قسام در منطقه تل الزعتر در شمال نوار غزه را هدف قرار داد.

همچنین بر اساس منابع خبری بر اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه دو نفر زخمی شدند که حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

هکرهای سودانی برق شهرهای مهم صهیونیست نشین از جمله تل‌آویو را قطع کردند و تهدید کردند که برق سایر شهرها را نیز به صورت گسترده قطع خواهند کرد.

یاسر عقابی، خبرنگار معاریو: از آغاز دور کنونی مقابله با حملات رژیم صهیونیستی، ۷۰ موشک از غزه به سمت مرحاویم شلیک شده است.

از صبح دیروز حدود ۷۵ موشک از نوار غزه به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شده است

حازم قاسم سخنگوی حماس تاکید کرد که گردان‌های قسام در حال تثبیت این معادله است که ورود هرگونه هواپیمای اسرائیلی به آسمان نوار غزه ممنوع است.

رسانه عبری: هیجان انگیزترین مبحث امشب این است که همه جناح‌ها در نوار غزه تحت رهبری "اتاق مشترک" به رهبری حماس با هم همکاری می‌کنند.

منابع عبری: سه شهرک نشین صهیونیست اثر موشک باران مقاومت به اراضی اشغالی زخمی شدند

ارتش صهیونیستی مدعی شده است که به سایت‌های تولید سلاح، اماکن و مجتمع‌های نظامی و تونل‌های زیرزمینی حماس در نوار غزه حمله کرده است.

ساعت ۱:۳۳ به وقت تهران

منابع فلسطینی از شهادت هاشم مبارک شهروند ۵۸ ساله فلسطینی در جریان بمباران منطقه السفینه در غرب غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلی خبر دادند. برخی منابع نیز از شهادت دومین فلسطینی در حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر می‌دهند.

خبرنگار الجزیره: آژیر خطر دوباره در شهرک‌های کرمیا و نتیو هااسارا در مرز شمالی نوار غزه به صدا درآمده است.

حملات رژیم صهیونیستی به نور غزه نسبتاً کمتر شده است.

اعضای مقاومت بر ایستادگی و پاسخگویی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید دارند.

آژیر خطر همچنان در شهرک‌های صهیونیست نشین فعال است.

شهرک‌نشین‌ها از ترس اصابت موشک‌های مقاومت به پناه‌گاه‌ها هجوم برده‌اند. خیابان‌ها به شدت خلوت هستند.

ساعت ۲:۵۵ به وقت تهران

اسرائیل دور جدیدی از حملات علیه غزه را آغاز کرده است و این بار قست‌های شرقی غزه را هدف قرار می‌دهد. هواپیماهای صهیونیستی بر فراز غزه به پرواز درآمده‌اند.

به گزارش منابع محلی صدای انفجار در مناطق غربی شهر غزه نیز شنیده می‌شود.

همزمان با دور جدید حملات جنگنده‌های اسرائیلی به نوار غزه، مقاومت فلسطین نیز دامنه حملات خود به اراضی اشغالی را گسترده‌تر کرده است.

علاوه بر هواپیماها بالگردهای اشغالگر نیز حملات را شروع کرده‌اند و با ۴ موشک هدفی را در غرب شهر غزه بمباران کردند. همچنین محل‌هایی در بخش شمالی غزه هدف قرار می‌گیرند.

حمله نیروی هوایی ارتش صهیونیستی در شمال نوار غزه به بنیاد آموزش. همچنین هواپیماهای صهیونیستی یک سایت مقاومت در بیت لاهیه در شمال نوار غزه را هدف قرار دادند.

به گفته منابع محلی اشکلون و زیکیم زیر موشک‌باران شدید مقاومت قرار گرفته‌اند. هنوز از تعداد زخمی‌ها یا کشته‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست. مقاومت هنوز موشک‌های خود را شلیک می‌کند و آژیرها در اشکلون به صدا در می‌آیند.

حملات گروه‌های مقاومت به مناطق اشغالی بی‌وقفه ادامه دارد. عسقلان یکی از مهمترین اهداف موشکی گروه‌های مقاومت است. یک منبع مقاومت فلسطین: تا زمانی که تجاوزات اسرائیل به نوار غزه به طور کامل متوقف نشود، آرامش برقرار نخواهد شد.

هواپیماهای صهیونیستی اینبار مناطقی در جنوب غزه را هدف قرار داده‌اند.

منابع عبری زبان گزارش دادند که به دنبال این موشک‌باران تاکنون یک شهرک نشین ۴۶ ساله و یک زن صهیونیستی ۶۳ ساله زخمی شده‌اند.