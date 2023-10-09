به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بنا به اعلام یک منبع بیمارستانی در غزه تا کنون ۸۰ کودک و ۵۰ زن در حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی به نوار غزه در دو روز گذشته به شهادت رسیده‌اند.

با این حال با توجه به تداوم بمباران سنگین غزه این آمار هر لحظه در حال افزایش است.

از سوی دیگر بامداد دوشنبه در بمباران جنگنده‌های رژیم صهیونیستی که خانه‌ای در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند، ۵ فلسطینی به شهادت رسیدند. همچنین هواپیماهای اشغالگر اسرائیل به هدف قرار دادن خانه‌های شهروندان در غزه ادامه می‌دهند و حملات خشونت آمیز و شدیدی را به شهر بیت حانون در شمال نوار غزه انجام دادند.

پرتلفات ترین حملات بامداد امروز علیه خانه‌ای در رفح واقع در جنوب نوار غزه صورت گرفته است. تیم‌های پزشکی نوار غزه نیز اجساد ۶ شهید را از منطقه بمباران شده در جنوب رفح بیرون آورند. در عین حال گفته شده که حداقل ۱۸ نفر در بمباران خانه‌ای در رفح در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند. منابع خبری گفته‌اند که دشمن صهیونیستی بامداد امروز با بمباران سنگین منزلی در استان رفح دست به قتل عام گسترده‌ای زده است که تعداد زیادی از قربانیان آن زن و کودک هستند.

ارتش رژیم اسرائیل همزمان اعلام کرد که در حال حاضر به بمباران نوار غزه و هدف قرار دادن قابلیت‌های حماس با حملات مرگبار ادامه می‌دهیم.

در عین حال مناطق اشغالی همچنان ناامن است و صدای انفجار بمب بر فراز شهر سدروت شنیده می‌شود.

ارتش رژیم اسرائیل همچنین تائید کرد که مقر عملیاتی جنبش حماس و ساختمان فعالان جنبش در نوار غزه را بمباران کرده است.

یک منبع پزشکی نیز به الجزیره گفته است که به دلیل شدت حملات و تخریب جاده‌های اصلی، نیروهای امدادی و آمبولانس نمی‌توانند به مکان‌های بمباران شده در بیت حانون برسند.

علاوه بر این، هواپیماهای اشغالگر دو خانه در اردوگاه بوریج و محله شجاعیه در شهر غزه را ویران کردند.