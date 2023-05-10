هشدار نارنجی جوی در خوزستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کرم پور هشدار سطح نارنجی هواشناسی حاوی توصیف شرایط جوی مورد انتظار، مناطق متأثر از سامانه جوی و مخاطرات احتمالی را همراه با توصیهها و دستورالعملهای لازم را برای پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی خوزستان ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه آمده است: با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی وناپایداریهای محلی تا پنج شنبه و رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید، در نقاط مستعد گرد و خاک، در برخی نواحی تگرگ تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
در این ابلاغیه بیان شده است: در این مدت لغزندگی جادهها – آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانهها، صاعقه، رخداد تگرگ، خسارت به سازهای موقت از جمله بنرها، داربستها وتابلوهای تبلیغاتی و اختلال در پروازها و در نواحی کوهستانی و مستعد احتمال ریزش سنگ دور از انتظار نیست.
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