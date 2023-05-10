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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۲۱

هشدار نارنجی جوی در خوزستان صادر شد

هشدار نارنجی جوی در خوزستان صادر شد

اهواز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان با توجه به شرایط جوی مورد انتظار در استان، هشدار سطح نارنجی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کرم پور هشدار سطح نارنجی هواشناسی حاوی توصیف شرایط جوی مورد انتظار، مناطق متأثر از سامانه جوی و مخاطرات احتمالی را همراه با توصیه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را برای پیشگیری و کاهش حوادث و خسارات احتمالی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی خوزستان ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی وناپایداری‌های محلی تا پنج شنبه و رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید، در نقاط مستعد گرد و خاک، در برخی نواحی تگرگ تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

در این ابلاغیه بیان شده است: در این مدت لغزندگی جاده‌ها – آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، صاعقه، رخداد تگرگ، خسارت به سازهای موقت از جمله بنرها، داربست‌ها وتابلوهای تبلیغاتی و اختلال در پروازها و در نواحی کوهستانی و مستعد احتمال ریزش سنگ دور از انتظار نیست.

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کد مطلب 5776533

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    نظرات

    • IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
      9 0
      پاسخ
      همه استان؟
    • IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      به به بارون😍😂😍

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