۸۰۰۰ رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در اردبیل اجرا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی شامگاه پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اظهار کرد: هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون کاهش تخلفات ساختمانی و توجه به ساخت و سازهای ایمن بوده تا مردم در واحدهای مسکونی مناسب و استاندارد سکونت پیدا کنند.
وی تصریح کرد: متأسفانه عدهای در فرآیند ساخت و ساز با تخلف و اقدامات غیرقانونی سعی کردند تا شرایط متفاوتی را در این حوزه رقم بزنند که در قالب کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده تخلفاتی آنها مورد رسیدگی قرار میگیرد.
معاون و نماینده دادگستری استان اردبیل در کمیسیون ماده ۱۰۰ ضرورت اجرای احکام صادر شده را در کوتاهترین زمان یادآور شد و گفت: احکامی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ با اجماع نظر اعضا صادر میشود باید در کوتاهترین زمان اجرایی و عملیاتی شده تا اقدامات پیشگیرانه نیز مورد توجه قرار گیرد.
خدادادی افزود: هشت هزار رأی صادر شده قطعی این کمیسیون مراحل اجرایی خود را سپری نکرده در حالی که انتظار میرود شهرداری و مراجع ذیربط در سریعترین زمان احکام صادر شده را اجرایی و عملیاتی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: این روند میتواند اقدامی پیشگیرانه در جلوگیری از تکرار تخلفات در ساخت و ساز باشد و قطعاً مجموعه شهرداری نیز در این زمینه باید تلاشها و پیگیریهای مؤثری را انجام دهد.
شهردار اردبیل نیز در این جلسه بر شفافسازی رویکردهای کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و ادامه داد: در ۲ سال اخیر سعی کردیم تا پروندههای این مجموعه را به سرعت رسیدگی و از انباشت پرونده جلوگیری کنیم.
محمود صفری اضافه کرد: در حال حاضر ورودی پرونده به این کمیسیون و اجرای احکام صادر شده به روز بوده و ما هیچگونه معوقات و یا انباشت پروندهای را در این حوزه شاهد نیستیم.
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