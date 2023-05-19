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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۲۳

معاون دادگستری اردبیل:

۸۰۰۰ رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در اردبیل اجرا نشده است

۸۰۰۰ رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در اردبیل اجرا نشده است

اردبیل- معاون و نماینده دادگستری استان اردبیل در کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: هشت هزار رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ هنوز اجرایی و عملیاتی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی شامگاه پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اظهار کرد: هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون کاهش تخلفات ساختمانی و توجه به ساخت و سازهای ایمن بوده تا مردم در واحدهای مسکونی مناسب و استاندارد سکونت پیدا کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای در فرآیند ساخت و ساز با تخلف و اقدامات غیرقانونی سعی کردند تا شرایط متفاوتی را در این حوزه رقم بزنند که در قالب کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده تخلفاتی آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

معاون و نماینده دادگستری استان اردبیل در کمیسیون ماده ۱۰۰ ضرورت اجرای احکام صادر شده را در کوتاه‌ترین زمان یادآور شد و گفت: احکامی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ با اجماع نظر اعضا صادر می‌شود باید در کوتاه‌ترین زمان اجرایی و عملیاتی شده تا اقدامات پیشگیرانه نیز مورد توجه قرار گیرد.

خدادادی افزود: هشت هزار رأی صادر شده قطعی این کمیسیون مراحل اجرایی خود را سپری نکرده در حالی که انتظار می‌رود شهرداری و مراجع ذیربط در سریع‌ترین زمان احکام صادر شده را اجرایی و عملیاتی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: این روند می‌تواند اقدامی پیشگیرانه در جلوگیری از تکرار تخلفات در ساخت و ساز باشد و قطعاً مجموعه شهرداری نیز در این زمینه باید تلاش‌ها و پیگیری‌های مؤثری را انجام دهد.

شهردار اردبیل نیز در این جلسه بر شفاف‌سازی رویکردهای کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و ادامه داد: در ۲ سال اخیر سعی کردیم تا پرونده‌های این مجموعه را به سرعت رسیدگی و از انباشت پرونده جلوگیری کنیم.

محمود صفری اضافه کرد: در حال حاضر ورودی پرونده به این کمیسیون و اجرای احکام صادر شده به روز بوده و ما هیچ‌گونه معوقات و یا انباشت پرونده‌ای را در این حوزه شاهد نیستیم.

کد مطلب 5783308

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    نظرات

    • IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
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      پاسخ
      ماده ۱۰۰ فقط برای اخذ رشوه است ولا غیر مقصر هم خود شهرداری است اگر مناطق و محله برای ساخت ارتفاع تعریف شده باشد ودر تخریب قانون گریز چشم پوشی وبه سفارش امام جمعه و مقامات توجه نکنند هیچکس جرات تخطی از پروانه صادر نخواهند کرد

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