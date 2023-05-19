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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۱:۴۲

با اجرای پویش به روستا برمی گردیم؛

۶۲۵۰ خانواده از شهرها به روستاهای کشور بازگشته اند

۶۲۵۰ خانواده از شهرها به روستاهای کشور بازگشته اند

مدیرعامل بنیاد برکت گفت: با اجرای پویش ملی «به روستا برمی‌گردیم»، ۶ هزار و ۲۵۰ خانواده از شهرها به روستاهای خود بازگشته و مشغول کار و زندگی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ترکمانه، در برنامه تلویزیونی صف اول، اظهار داشت: در حوزه اشتغال اجتماع محور ۱۰۰ هزار طرح اشتغال‌زایی راه‌اندازی کرده‌ایم که ایجاد فرصت‌های کسب‌وکار برای ۳۰۰ هزار نفر را به شکل مستقیم و غیرمستقیم در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور به دنبال داشته است.

وی افزود: بنیاد برکت در مجموع تا به امروز ۲۸۰ هزار طرح اشتغال اجتماع‌محور با ظرفیت ۸۴۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را در مناطق محروم و روستایی راه‌اندازی کرده است.

مدیرعامل بنیاد برکت تصریح کرد: شبکه مجریان و تسهیل‌گران بنیاد برکت در ۱۳ هزار و ۵۰۰ روستا و یک‌هزار و ۲۵۰ شهر از ۴۴۸ شهرستان در ۳۱ استان کشور مشغول شناسایی متقاضیان و اشتغال‌زایی برای آنها هستند.

ترکمانه در تشریح فرآیند اشتغال‌زایی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار کشور هم گفت: ۹۵۰ مجری و تسهیل‌گر بنیاد برکت در مناطق هدف در حال خدمات‌رسانی به متقاضیان اشتغال هستند و پس از شناسایی، اهلیت سنجی و آموزش‌های لازم، آنها را برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌کنند.

وی همچنین در برنامه صف اول گفت: تا امروز ۲۰۰۰ مدرسه به همت بنیاد برکت ساخته شد که جشن دو هزارمین مدرسه هم سال گذشته گرفته و تحویل آموزش و پرورش شده است.

ترکمانه افزود: بنیاد برکت ساخت ۱۰۰۰ مدرسه دیگر نیز در دستور کار دارد. به گفته وی، بحث مدارس خشتی و گلی و کانکسی به مدارس ساختمانی در دستور کار است که با نوسازی مدارس امسال انجام می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: از تیر ماه ۱۴۰۱ تاکنون، با اجرای پویش ملی «به روستا برمی‌گردیم» ۶ هزار و ۲۵۰ خانواده از شهرها به روستاهای خود بازگشته و مشغول کار و زندگی شده‌اند.

کد مطلب 5783464

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    نظرات

    • نیما IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
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      پاسخ
      به نظر میرسه طی این مدت اجبارات دیگه باعث این نوع مهاجرت شده.اولین. و مهمترین ش،هزینه سکونت در شهرها ست.اینجور نیست ؟

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