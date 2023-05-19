نگاه اسلام به زن از جنس عزت، اقتدار، عفت و پاکدامنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی عصر جمعه در همایش زن و دختر ایرانی که به همت مؤسسه خیریه امام سجاد (ع) برای مشارکت مردمی در ساخت صحن و شبستان مطهر حضرت زینب (س) در استان مقدس امامزاده سید بهلول خوی برگزار شد، افزود: نگاه اسلام به زن از جنس عزت، اقتدار و عفت و پاکدامنی است که زن ایرانی هم با الگو گرفتن از این نگاه حماسه‌های زیادی در طول تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خلق کرده است.

وی حضرت زینب را بزرگ پرچمدار پاسداری از پیام عاشورا دانست، اظهار کرد: زن ایرانی زن قهرمان در مسیر صیانت از اهداف قیام عاشورا برگرفته از مکتب حضرت زینب است.

حسینی افزود: نگاه اسلام به زن از جنس عزت، اقتدار و عفت و پاکدامنی است که زن ایرانی هم با الگو گرفتن از این نگاه حماسه‌های زیادی در طول تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خلق کرد.

معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان اینکه صحن و شبستان مطهر حضرت زینب (س) در ۵ هکتار ساخته می‌شود گفت: کارهای بسیار خوبی برای احداث این صحن مطهر صورت گرفته است اما برای تکمیل نیاز به مشارکت بیشتر دوستداران اهل بیت دارد.

حجت الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه شهرستان خوی هم در این همایش کمک به بازسازی عتبات عالیات را کمک به پایداری از فرهنگ اهل بیت (ع) دانست.

این همایش با مداحی حاج مهدی رسولی از مداحان برجسته کشورمان به مناسبت دهه کرامت ادامه یافت.