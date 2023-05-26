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۵ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۵۱

در گفتگو بامهر مطرح شد؛

ترافیک نیمه سنگین در ورودی های پایتخت

ترافیک نیمه سنگین در ورودی های پایتخت

تهران- معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران از ترافیک نیمه سنگین در ورودی های پایتخت خبر داد و افزود: با گذشت زمان بر حجم ترافیک افزوده خواهد شد.

عارف امرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان تهران اظهار داشت: هم اکنون تردد انواع وسایل نقلیه از محور هراز در مسیر شمال به جنوب نیمه سنگین گزارش شده و خودروها به مرور در حال عبور از این محور هستند.

وی گفت: تردد وسایل نقلیه از شمال به جنوب آزادراه پردیس- تهران در محدوده جاجرود نیز پرحجم و نیمه سنگین در جریان است.

امرایی با بیان اینکه عوامل پلیس راهداری با آماده باش صددرصدی در سطح محورها حاضر هستند تاکید کرد: در مسیر آزادراه ساوه- تهران به ویژه در محدوده نسیم شهر شاهد بار ترافیکی نیمه سنگین هستیم.

وی افزود: با نزدیک شدن به ساعات پایانی روز بر بار ترافیکی محورهای استان تهران به ویژه در مسیرهای ورودی به پایتخت افزوده خواهد شد.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران با بیان این که در حال حاضر ترافیک سنگین و گره ترافیکی در هیچ یک از محورهای مواصلاتی این استان نداریم، گفت: ترافیک در محورهای فشم- تهران، ورامین- تهران، قم- تهران و محور امام رضا (ع) نیز پر حجم اما روان است.

کد مطلب 5794849

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