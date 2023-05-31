۳۳ زندانی معسر در اردبیل آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نایب رئیس ستاد دیه استان اردبیل عصر چهارشنبه در مراسم آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در اردبیل اظهار کرد: ۷۲ جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در سال گذشته در استان اردبیل برگزار و زمینه آزادی تعداد زیادی از این زندانیان فراهم شد.

یوسف خدادادی تصریح کرد: طرح‌های مختلفی در این راستا با همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل‌های مردمی برگزار شد که از جمله این طرح‌ها می‌توان به نذر هشتم به نیت امام رضا (ع) و با هدف آزادی زندانیان غیرعمد اشاره کرد.

وی گفت: خروجی اجرای این طرح آزادی هشت زندانی به همت دانش آموزان استان اردبیل بود که در سالروز میلاد امام رضا (ع)، امام هشتم این اتفاق رخ داد.

نایب رئیس ستاد دیه استان اردبیل افزود: برای آزادی ۳۳ زندانی جرایم غیرعمد و مالی در استان اردبیل بیش از ۳۵ میلیارد تومان منابع شامل کمک‌های مردمی و جمع آوری کمک‌های دانش آموزی انجام شده تا شاهد آزادی زندانیان باشیم.

خدادادی ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ دستگیری از نیازمندان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: جامعه‌ای می‌تواند از آرامش و امنیت خاطر بهره مند باشد که نسبت به همنوع خود بی تفاوت نباشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در بین دانش آموزان و نسل آینده امیدواریم حرکت‌های مؤثر و خوبی را در مسیر دستگیری از نیازمندان انجام داده و شرایط خوبی را در اجرای طرح نذر هشتم در سال جاری با همکاری آموزش و پرورش و دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی شاهد باشیم.

نایب رئیس ستاد دیه استان اردبیل بیان کرد: ستاد دیه استان اردبیل در جمع آوری کمک و برگزاری جشن‌های گلریزان جز ستادهای برتر کشوری است و ما سعی می‌کنیم در طول سال با بهره گیری از مناسبت‌های ملی و مذهبی زمینه آزادی زندانیان متعدد جرایم غیرعمد را فراهم کرده تا آنها به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.