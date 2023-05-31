قانون بیمه ساختمانی مشکلات زیادی ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف چهارشنبه شب در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: موضوعات مطرح شده در این سفر را از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری میکنیم.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه باید نوع نگاه خود به حل مسئله را تغییر داد، گفت: گاهی کارهای اشتباهی را مرتب تکرار میکنیم.
وی مهمترین چالش استان خراسان شمالی تغییر پیاپی استانداران دانست و افزود: این استان در ۱۸ سال ۱۳ استاندار داشته لذا برنامه ریزی نمیتوان کرد؛ این موضوع در مراتب بالا نیز وجود دارد.
قالیباف تصریح کرد: با این نوع مدیریت اگر کار خرابتر نشود، بهتر نخواهد شد.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه از این موارد باید درس گرفت، گفت: مهمتر از اقدامات، هماهنگی بین دستگاهی برای رسیدن به این هدف است.
وی تمرکزگرایی حداکثری را دیگر مشکل مدیریتی کشور عنوان کرد و افزود: باید جریان از پایین به بالا حرکت کند.
قالیباف بیان داشت: نیاز داریم بودجه یک استان در صندوقی برای خود استان تهیه شود و بودجه در آن گذاشته شود در غیر این صورت اتفاقات سال ۱۴۰۰ تکرار میشود.
رئیس مجلس گفت: ۱۰۴ میلیارد دلار در سال هدر میرود و بعد منتظر هستیم جایی را دنبال کنیم تا یک شرکت اروپایی ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند.
وی افزود: اکنون وقتی با مردم رو به رو میشویم منفعل میشویم زیرا حرفهای مردم درست است و حق با آنهاست؛ اما باید آنقدر کار را محکم انجام دهیم تا مشکلات مردم واقعاً حل شود.
قالیباف بیان داشت: در برنامه هفتم همراه با دولت در تلاش هستیم تا مسئله محور نوشته شود.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: مسئله محوری به معنای آن است که چند مسئله مهم یک استان طی ۵ سال انجام شود و حل آنان سایر مشکلات را نیز با خود رفع کند.
وی افزود: برای اجرای پروژهها نباید به پول دولتی متکی بود زیرا این پروژهها آنقدر سودآور است که هر سرمایه گذاری را جذب میکند.
قالیباف با اشاره به موضوع مولدسازی، گفت: هیچ گاه از اموال بلا استفاده که به تنهایی میتواند یک تحول ایجاد کند، بهرهمند نشدیم؛ آنقدر مدیران را ترساندهایم که جرأت و شجاعت اقدامات این چنینی را نداشتند.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه نهادی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مدیران را میترسانند، گفت: باید این نهادها بررسی کنند اما این نوع ورود اشتباه است.
وی افزود: قانون بیمه ساختمانی مشکلات زیادی ایجاد کرده که باید اصلاح شود و در دستور کار است.
قالیباف با تاکید بر اینکه محرومیت زدایی و معیشت در اولویت مجلس است، ادامه داد: در خراسان شمالی بحث آبخیزداری را دنبال خواهیم کرد.
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