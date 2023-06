به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایرانداک، «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش ۲۰۲۳ رتبه‌بندی تأثیر خود نام ۲۰ مؤسسۀ ایرانی را در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر جهان منتشر کرده است. بر پایۀ این گزارش، دانشگاه‌های «علوم پزشکی ایران» و «محقق اردبیلی» در جایگاه‌های نخست و دوم ملی و زیر ۴۰۰ جهانی هستند.

در ویرایش ۲۰۲۳ نظام رتبه‌بندی جهانی تأثیر «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»، روی هم، نام ۱۵۹۱ مؤسسه از ۱۱۲ کشور گوناگون جهان در فهرست پایانی آمده است. در ویرایش پیشین این نظام رتبه‌بندی ۲۷ مؤسسه از ایران در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته بودند. رتبه‌بندی تأثیر آموزش عالی تایمز، میزان موفقیت دانشگاه‌های جهان را در برآوردن اهداف توسعه پایدار سازمان ملل اندازه‌گیری می‌کند.

رتبه‌بندی تأثیر آموزش عالی تایمز تنها نظامی است که دانشگاه‌ها را بر پایة اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ارزیابی می‌کند. این نظام از شاخص‌هایی که به دقت طراحی شده‌اند برای ارائه مقایسه‌های جامع و متوازن در چهار حوزه گسترده بهره‌برداری می‌کند: پژوهش، نظارت، انتقال دانش به جامعه، و آموزش. در این نظام رتبه‌بندی ۱۷ هدف توسعة پایدار سازمان ملل اندازه‌گیری می‌شود. دانشگاه‌ها می‌توانند داده‌های مربوط به هر تعداد از اهداف توسعه پایدار را تا جایی که بتوانند ارائه کنند. هر هدف دارای یک سری معیار است که برای ارزیابی عملکرد دانشگاه در آن هدف استفاده می‌شود. هر دانشگاهی که داده‌های مربوط به هدف ۱۷ و دست‌کم سه هدف دیگر را ارائه دهد، در رتبه‌بندی کلی گنجانده می‌شود.

امتیاز هر هدف به گونه‌ای محاسبه می‌شود که بالاترین امتیاز در هر هدف در محاسبات کلی ۱۰۰ و کمترین امتیاز ۰ باشد. این روش برای تنظیم تفاوت‌های جزئی در محدوده امتیازدهی در هر هدف و اطمینان از اینکه با دانشگاه‌ها به طور عادلانه رفتار می‌شود، کارآمد است. در جدول یک، رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، بهترین امتیازهای کسب‌شدة آنها در اهداف گوناگون آمده‌اند.

جدول ‌۱‑۱. امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی تأثیر «مؤسسه آموزش عالی تایمز» در ویرایش ۲۰۲۳ میلادی

جدول ‌۱‑۲. بهترین امتیازهای کسب‌شده مؤسسه‌های ایرانی در هدف‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی جهانی تأثیر «مؤسسه آموزش عالی تایمز» در ویرایش ۲۰۲۳ میلادی

بر پایۀ ویرایش ۲۰۲۳ میلادی نظام رتبه‌بندی تأثیر «مؤسسة آموزش عالی تایمز»، «Western Sydney University» پیشگام در جهان است و «University of Manchester»، «Queen’s University»، «Universiti Sains Malaysia»، «University of Tasmania»، «Arizona State University (Tempe)»، «University of Alberta»، «RMIT University»، «Aalborg University»، و «University of Victoria» در جایگاه دوم تا دهم (از نگاه امتیاز، نهم) هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. این گزارش نیز از انتشارات سامانة جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) است که به پایش و گزارشِ پیرامونِ ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.