به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، بر پایه ویرایش ۲۰۱۹ رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» درباره توسعه پایدار، ۲۲ مؤسسۀ ایرانی در سیاهه سبزترین‌های جهان جای گرفته‌اند.

دانشگاه زنجان در این سیاهه در جایگاه نخست ملی و جایگاه ۴۸ جهانی جای دارد.

در ویرایش ۲۰۱۹ نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک» ۷۸۰ مؤسسه از سراسر جهان ارزیابی شده‌اند.

«گرین‌متریک» با هدف ارائه چشم‌اندازی فراگیر از وضعیت و سیاست‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار مؤسسه‌های آموزش عالی جهان راه‌اندازی شده است.

«گرین‌متریک» در گونه خود یگانه و ابزاری برای آگاه‌سازی مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاهی به مسائل زیست‌محیطی و مصرف انرژی است. محیط و زیرساخت، انرژی و تغییر اقلیم، مدیریت پسماند، آب، حمل‌ونقل، و آموزش و پژوهش سنجه‌هایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی برای مقایسه مؤسسه‌ها به‌کار می‌روند.

نبع داده‌های «گرین‌متریک» برای ارزیابی مؤسسه‌ها، پرسشنامه‌ای است که برای آن‌ها می‌فرستند.

در جدول یک، امتیاز کل و رتبه جهانی مؤسسه‌های ایرانیِ برتر و در جدول دو، امتیاز مؤسسه‌ها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

امتیاز کل و رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک»

امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک»

بر پایه گزارش ۲۰۱۹ «گرین‌متریک، «Wageningen University & Research» با بیشترین امتیاز سبزترین مؤسسه جهان است و «University of Oxford»، «University of California - Davis»، «University of Nottingham»، «Nottingham Trent University»، «Umwelt-Campus Birkenfeld»، «Leiden University»، «University of Groningen - UG»، «University College Cork - UCC»، و «Bangor University»، در جایگاه دوم تا دهم جای گرفته‌اند.