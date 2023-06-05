سارقان مسلح در ماهشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرشاد کاظمی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در چند روز گذشته در شهرستان ماهشهر شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ماهشهر افزود: مأموران انتظامی با تلاش و اقدامات پلیسی و اطلاعاتی شبانه روزی موفق به شناسایی محل اختفا مجرمان شدند.

وب تصریح کرد: در پی عملیات دستگیری سارقان، آنان اقدام به تیراندازی به صورت مسلحانه به سمت مأموران کردند که تیم‌های پلیس با آتش متقابل اقدام به تیراندازی کرده و یکی از سارقان مسلح به هلاکت می‌رسد و تعداد پنج نفر از سارقان در این درگیری نیز دستگیر و تحویل دستگاه قضائی شدند.

سرهنگ کاظمی بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه مجرمان مقادیر زیادی کابل و سیم شبکه برق و آلات و ادوات به‌کارگیری در سرقت‌ها و مقادیر زیادی سایر اموال مسروقه کشف شد.