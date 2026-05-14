کشف سرقت منزل و دستگیری ۲ نفر در ماهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران خوشناموند اظهار کرد: در پی اعلام وقوع سرقت منزل در یکی از مناطق شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام بررسی‌های میدانی و جمع‌آوری اطلاعات لازم، هویت دو سارق را شناسایی و در عملیاتی ضربتی و هماهنگ، هر دو نفر را در کمتر از یک ساعت پس از وقوع سرقت دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر در ادامه بیان کرد: از متهمان، اموال مسروقه کشف و در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف کردند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.