از حضور در چرخه انتخابی فرار نکردم/ امیدوارم مدارکم تأیید شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سرلک تا قبل از برگزاری مسابقات جام تختی مدعی وزن ۵۷ کیلوگرم برای حضور در مسابقات جهانی بلگراد ۲۰۲۳ بود که در مسابقات جهانی نروژ صاحب مدال نقره شد.

سرلک البته در مسابقات قهرمانی آسیا نتیجه قابل قبولی ارائه نداد، اما به خاطر مدال نقره جهانی که در کارنامه‌اش داشت به او فرصت دادند تا در مسابقات جام تختی که یکی از رقابت‌های چرخه انتخابی محسوب می‌شود فرصت دوباره ملی‌پوش شدن را به دست بیاورد.

اما مصدومیت بد موقع سرلک در چند روز مانده به مسابقات جام تختی این شانس را از او گرفت و حالا باید منتظر تأییدیه فدراسیون کشتی در خصوص مدارک پزشکی‌اش باشد تا بتواند در مسابقات رنکینگ‌دار بوداپست با دو کشتی‌گیر مدعی این وزن رقابت کند و دوباره به دوبنده تیم ملی برسد. این مسابقات ۲۲ تا ۲۵ تیرماه برگزار می‌شود.

سرلک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت مصدومیتش و بازگشت به تیم ملی با تأیید فدراسیون کشتی گفت: چند روز قبل از مسابقات جام تختی در تمرینات دچار مصدومیت شدم. زمانی که به پزشک مراجعه کردم در عکسبرداری مشخص شد غضروف دنده‌ام شکسته است. شرایط خیلی بدی داشتم و نمی‌توانستم نفس بکشم. حتی اگر چند درصد شرایط حضور در جام تختی را داشتم قطعاً دریغ نمی‌کردم، اما متأسفانه مصدومیتم دردسرساز شد.

جام تختی بهترین فرصت برای جبران بود

وی ادامه داد: طول درمانم سه هفته است و مدارک پزشکی‌ام را هم به فدراسیون ارائه دادم. حضور در جام تختی اهمیت زیادی داشت به خصوص اینکه یکی از مسابقات چرخه انتخابی محسوب می‌شد اما واقعاً شرایط حضور در این رقابت‌ها را نداشتم. با این حال تابع فدراسیون و کادر فنی هستم. اگر مدارکم مورد تأیید قرار بگیرد و به تیم ملی بازگردم همه تلاشم را می‌کنم. حضور در جام تختی برای خودمم هم اهمیت زیادی داشت، بعد از مسابقات آسیایی که عملکرد خوبی نداشتم رقابت‌های جام تختی بهترین فرصت برای جبران بود.

تابع تصمیمات کادر فنی هستم

آزادکار کشورمان در پاسخ به این سوال که در صورت بازگشت به تیم ملی باید با والی‌زاده و جوان در مسابقات رنکینگ‌دار مجارستان رقابت کند، عنوان کرد: در مسابقات مختلف با همه رقیبان داخلی و خارجی رقابت کردم و موفق به شکست مدعیان هم شده‌ام. با این حال هر تصمیمی که کادر فنی بگیرد تابع آن هستم. در وهله اول امیدوارم آسیب‌دیدگی‌ام مورد تأیید فدراسیون قرار بگیرد و به تیم ملی بازگردم.

از حضور در انتخابی فرار نکردم

سرلک گفت: من حتی به فدراسیون کشتی هم اعلام کردم در صورتی که نیاز است به فدراسیون پزشکی ورزشی مراجعه کنم و آنجا مورد معاینه قرار بگیرم. من از حضور در انتخابی فرار نکردم، تشنه مسابقه هستم اما مصدومیت بد موقع گریبان‌گیرم شد.