وقوع تنش آبی ۴۸ ساعته در گچساران/ تعمیر خط انتقال ۳٠ اینچ

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد غریبی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: آب بسیاری از مناطق و محلات دوگنبدان به علت لزوم بهسازی و انجام عملیات تعمیرات در خط انتقال ۳۰ اینچ حدفاصل ایستگاه پمپاژ آب امامزاده جعفر به سمت مخازن ذخیره آب این شهر، دچار تنش می‌شود.

غریبی با اشاره به اینکه تنش آبی مورد نظر که با لزوم انجام عملیات کاری به صورت غیر پیش بینی شده بوده، رقم خورده است، افزود: تنش آب از بعد از ظهر روز پنجشنبه ۲۵ خرداد تا ظهر روز شنبه ۲۷ خرداد به مدت ۴۸ ساعت ادامه دارد.

غریبی افزود: کمبود و ٱفت شدید آب در شبکه توزیع بعضی از مناطق دور از انتظار نیست.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان با قدردانی از همکاری مدیرعامل و مجموعه مدیران تابعه صنعت نفت گچساران، گفت: با توجه به وضعیت آب و هوایی گرم در شهر دوگنبدان، این عملیات با پشتیبانی شرکت بهره نفت و گاز گچساران و تلاش بی وقفه کارکنان واحدهای مختلف امور آبفای شهرستان گچساران انجام می‌شود.