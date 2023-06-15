هوای ۴ شهر خوزستان در وضعیت «ناسالم» قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز پایش هوای کشور در روز جاری (۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوای ماهشهر ۱۵۸ AQI ثبت شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

بر اساس این وضعیت افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین این میزان در شهرهای اهواز ۱۳۵ AQI، شوشتر ۱۲۰ AQI و رامهرمز ۱۰۵ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

بر اساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص AQI معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.