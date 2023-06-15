بیست و نهمین نمایشگاه کتاب پکن آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن بعد از پنج سال وقفه در برگزاری به دلیل شیوع ویروس کرونا از امروز پنج‌شنبه، بیست‌و پنجم خرداد با حضور جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرده و به مدت چهار روز تا بیست‌وهشتم خرداد در محل نمایشگاه‌های پکن به کار خود ادامه می‌دهد.

خانه کتاب و ادبیات ایران پس از ۵ سال وقفه در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن به دلیل شیوع ویروس کرونا با عرضه بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب در موضوعات مختلفی همچون ایران‌شناسی، دین، ادبیات معاصر و کلاسیک، ادبیات دفاع‌مقدس، ادبیات کودک و نوجوان، هنر و … در این دوره از نمایشگاه حضور دارد.

انتشارات سوره مهر، نخل سبز و مهرستان در این نمایشگاه حضور مستقیم دارند. علاوه بر این سه ناشر، جامعه المصطفی و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز با عرضه ترجمه کتاب‌های شاخص دینی و ادبی به زبان چینی در غرفه جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.

در این نمایشگاه بیش از ۲۰۰ هزار عنوان کتاب از سوی ۲ هزار و ۵۰۰ ناشر داخلی و خارجی از ۵۶ کشور مختلف همچون جمهوری اسلامی ایران، یونان، آمریکا، عربستان، ایتالیا، آلمان، مالزی، روسیه، الجزایر و… عرضه شده است. بیش از ۹۰۰ ناشر خارجی در بیست‌و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن حضور دارند که ۶۰ درصد ناشران حاضر در نمایشگاه را تشکیل می‌دهند.

کشور الجزایر میهمان ویژه این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن است که در فضایی به متراژ ۳۰۰ متر مربع ضمن معرفی فرهنگ، آثار ادبی و نویسندگان این کشور، برنامه‌های برنامه‌های متنوعی را پیش‌بینی کرده است.

بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن از امروز پنج‌شنبه بیست‌و پنجم خرداد آغاز به کار کرده و تا بیست وهشتم خرداد در محل نمایشگاه‌های پکن به کار خود ادامه می‌دهد.