نمایش بیش از ۹۵۰ عنوان کتاب ایرانی در نمایشگاه پکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، امیرمسعود شهرام‌نیا مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در مورد حضور ناشران شرکت کننده و عنوان کتاب هایی که در غرفه ایران به نمایش گذاشته می شود، گفت: ۱۳ ناشر و ۳ آژانس ادبی بیش از هزار عنوان کتاب در زمینه‌های مختلف را در غرفه ایران به نمایش خواهند گذاشت.

وی در خصوص ناشران شرکت کننده در غرفه ایران گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی با بیش از ۷۰ عنوان کتاب در زمینه دانشگاهی، انتشارات سمت با بیش از ۷۶ عنوان کتاب در زمینه دانشگاهی و ادبیات، انتشارات جامعه المصطفی العالمیه با بیش از ۸۰ عنوان کتاب در زمینه مذهبی، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در زمینه کودک و نوجوان، انتشارات شمع و مه با بیش از ۴۰ عنوان کتاب در زمینه ادبیات داستانی، انتشارات فرهنگ معاصر با بیش از ۵۰ عنوان کتاب در زمینه فرهنگ لغت و دایره‌المعارف، انتشارات ثالث با بیش از ۵۰ عنوان کتاب در زمینه ادبیات، فلسفه، تاریخ و علوم اجتماعی، انتشارات بین‌المللی الهدی با بیش از ۸۰ عنوان کتاب در زمینه مذهبی، ادبیات و ایران‌شناسی، انتشارات نگاه با بیش از ۵۰ عنوان کتاب در زمینه ادبیات، انتشارات بین‌المللی حافظ با بیش از ۸۰ عنوان کتاب در زمینه هنر، انتشارات ققنوس با بیش از ۵۰ عنوان کتاب در زمینه رمان، انتشارات ایران‌شناسی با بیش از ۳۱ عنوان کتاب در زمینه ایران‌شناسی و مجمع ناشران دفاع مقدس با بیش از ۵۰ عنوان کتاب در زمینه ادبیات دفاع مقدس در غرفه ایران حضور خواهند داشت.

شهرام‌نیا در خصوص حضور آژانس‌های ادبی در غرفه ایران گفت: ۳ آژانس ادبی تماس، کیا و پل در غرفه ایران حضور می‌یابند. آژانس ادبی تماس با بیش از ۵۰ عنوان کتاب در زمینه ادبیات دفاع مقدس، آژانس ادبی کیا، با بیش از ۴۶ عنوان کتاب در زمینه ادبیات داستانی و آژانس ادبی پل با بیش از ۶۰ عنوان کتاب در زمینه ادبیات داستانی آثار خود را در غرفه ایران به نمایش خواهند گذاشت.

یادآوری می‌شود بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب پکن از تاریخ ۱ تا ۵ شهریور ماه برگزار می‌شود. ایران مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه است.