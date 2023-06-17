زمینه صادرات محصولات کشاورزی لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه «از مزرعه تا سفره» به مناسبت هفته جهاد کشاورزی اظهار داشت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی جهاد گران و فعالان عرصه امنیت غذایی امروز به مدت سه روز نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی ایجاد کردند تا هم استانی‌ها بتوانند کالاهای مصرفی خود به قیمت مناسب در این نمایشگاه تهیه کنند.

وی در ادامه به سالگرد تأسیس جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) با تدبیر و اقدامی اساسی نهاد انقلابی و اقتصادی بنیان جهاد سازندگی تأسیس کرد که اکنون شاهد ثمرات مؤثر این نهاد انقلابی و اقتصادی هستیم.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، تصریح کرد: با بازدیدهایی که از غرفه‌ها انجام گرفت برخی از غرفه‌ها مشکلات دارند که باید به آنها رسیدگی و مشکلات آنها حل شود.

ابراهیمی، افزود: یکی از اقدامات ما این است که واحدهای کوچک را به هم متصل کنیم تا زمینه‌های روند صادرات محصولات کشاورزی فراهم شود و به این باوریم با زنجیره‌ای به هم پیوسته و تبلیغات مؤثر برای برندسازی این محصولات می‌توان شاهد محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی باشیم.