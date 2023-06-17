ضرورت تشکیل کمیته نظارت در شورای فرهنگ عمومی همدان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی شنبه در شورای فرهنگ عمومی استان همدان با بیان اینکه مسئله اقتصاد و مسکن میتواند زیر بنای حفظ و تحول در فرهنگ باشد؛ اظهار کرد: در پروژه شهرک مسکونی پرواز در همدان باید پیوست فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه در شروع هر جلسه باید میزان عملیاتی شدن مصوبات جلسه قبلی بررسی شود؛ افزود: نیازمند فعال شدن کمیته رصد و نظارت در شورای فرهنگ هستیم؛ چراکه اگر به درستی میدان رصد نشود، نمیتوانیم تصمیمی درست برای حل مشکلات بگیریم.
نماینده ولی فقیه در استان همدان یادآور شد: ظرفیتهای موجود در عرصه فرهنگ و ورزشی که در اختیار ادارات است، باید در عرصه استفاده جوانان و نوجوان به کار گرفته شود.
آیت الله شعبانی افزود: داشتن نگاه درآمدزایی صرف، به جامعه و جوانان آسیب میزند؛ در بحث اردوگاهها، توجه به سخت افزار، تربیت ایجاد نمیکند و نیازمند برنامه نرم افزاری و حضور مربیان متخصص هستیم.
وی با تاکید بر اینکه مربی باید مهارت ارتباط با دانشآموزان را داشته باشد؛ خاطرنشان کرد: دانشگاهها نیز با حمایت از ازدواج دانشجویی، در توسعه ازدواج آسان در جامعه نقش بهسزایی دارند.
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