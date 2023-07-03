تاخیر دو ماهه در اعلام فراخوان جذب هیات علمی

محمد خلج امیرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان ثبت نام فراخوان جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم گفت: در حال حاضر منتظر صدور مجوز از سوی سازمان امور استخدامی و برنامه بودجه هستیم به محض صدور مجوز مذکور فراخوان جذب دانشگاه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم درباره اینکه آیا هیات جذب در انتظار مجوز کدهای استخدامی جذب قبل از فراخوان است افزود: سازمان امور استخدامی وعده صدور مجوز مذکور را داده است و ما منتظر صدور مجوز هستیم.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم پیش از این عنوان کرده بود: امسال تفاوتی که با سال های قبل دارد این است که مرکز نظارت وزارت علوم در حال رایزنی با سازمان امور استخدامی است تا اگر بشود در فراخوان های جدید جذب اعضای هیات علمی، کدهای استخدامی را قبل از فراخوان اخذ کنند.

وی عنوان کرده بود: به این وسیله وقتی حکم اساتید صادر می شود بلافاصله فرایند استخدامی آنها نیز انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، یکی از مشکلاتی که اساتید در فراخوان های جذب با آن مواجه هستند عدم صدور حکم توسط دانشگاه ها به دلیل عدم صدور کد استخدامی توسط سازمان امور استخدامی است.

از سوی دیگر طولانی شدن صدور کد استخدامی در وضعیت پرداخت حقوق این اساتید نیز مشکل ایجاد می کند. بنابراین امسال هیات مرکزی جذب وزارت علوم با سازمان امور استخدامی رایزنی کرده است تا کدهای استخدامی را قبل از فراخوان جذب اخذ کند تا مشکل مذکور برطرف شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه هنوز مجوز مذکور صادر نشده است برگزاری فراخوان جذب که هرساله در اردیبهشت ماه انجام می شد، هنوز برگزار نشده است.