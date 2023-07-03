بیرانوند گذشته رافراموش نکند/ او نمی تواند برود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از حاشیههای فراوان امروزش پس از خروج از جلسه هیأت مدیره باشگاه صحبتهای عجیبی را در واکنش به این مسائل با صدا و سیما داشت که منتخب آنها را در پی میخوانید:
* حالم خیلی خراب بود و برای همین اینگونه (زیر کت در صندلی عقب اتومبیل به صورت درازکش) از باشگاه خارج شدم. پنهان نشده بودم حالم خیلی بد بود.
* من وقتی با بیرانوند ۴۸ ساعت پیش مذاکره داشتم خیلی خوب برخورد کرد و به من گفت شما مثل برادر بزرگترم هستید و همه چیز عالی بود دیشب وقتی خبر فسخ را شنیدم واقعاً شوکه شدم و اصلاً حالم خوب نبود.
* اصلاً نمیدانم خبرنگاران از کجا آمدند. خودم دیشب فهمیدم قرار است بیرون از باشگاه جلسه بگذاریم.
* تمرینات بزودی آغاز میشود. برخی بازیکنان از جمله ملیپوشان در تیم نبودند و برای همین تمرینات شروع نشده است.
* سه بازیکن مطرح ملی پوش آماده قرارداد بودند اما گل محمدی نخواست. او اعلام کرد در آن پستها نیازی به بازیکن نیست. دو بازیکن را هم اعلام کردند که احتمالاً فردا نهایی شود.
* احمد نورالهی و سعید عزت الهی با باشگاههای خود قرارداد داشتند و امکان حضورشان نبود و نیست.
* اگر میدانستیم قهرمانی این قدر هزینه دارد، قهرمان نمیشدیم. ما حتی یک ریال هم از فدراسیون نگرفتیم. نه معدن داریم و نه اسپانسر خوب که این پولها را بدهیم.
* بیرانوند ۹۰ درصد پول گرفته و چرا باید ناراحت باشد.
* صحبتهای آقای گل محمدی درباره ناراحتی را نخواندم. کاش از او میپرسیدند دلیل ناراحتیاش چیست. دلیل ناراحتی گل محمدی را نمیدانم. به هر حال ما به نظرات ایشان احترام گذاشتیم
* شجاع خلیل زاده در لیست گل محمدی نبود؛ گولسیانی تمدید خواهد کرد و کنعانی را هم جذب میکنیم. با صادقی و سرلک هم تمدید خواهد شد.
* فیفا اجازه داد به دلیل جنگ شهاب زاهدی به تیم دیگری برود. قانون به ما اجازه داده یک فصل با ایشان قرارداد ببندیم. سازمان لیگ هم تأیید کرد که شهاب زاهدی مشکلی برای حضور در پرسپولیس ندارد.
* چگونه باشگاه استقلال ۹۰ میلیارد به بازیکن ما پیشنهاد داده است؟ همه جا هم صدا نوشتند.
* جز استقلال و پرسپولیس همه جا سقف دارد. چون ما هر کاری میکنیم باید در بورس باشیم.
* کمیتههای نظارتی کجا هستند؟ پول هنگفتی به بیرانوند پیشنهاد شده است. مشاوران خوبی کنار بیرانوند نیستند. ما حق فسخ یکطرفه را از بیرانوند سلب کردهایم. بیرانوند فراموش نکند از پرسپولیس به کجا رسیده است و احساسی تصمیم نگیرد.
* من با بیرانوند صحبت کردم و خود او و مشاورانش میدانستند امکان فسخ نیست. در بندهای قرارداد بیرانوند صراحتاً نوشته است اصلاً حق فسخ یکطرفه ندارد.
* گفتند من در جلسهام اسم یک نفر دیگر را آوردهاند. مگر چنین چیزی امکان دارد. ناگهان شش و نیم صبح یادشان افتاد من اسم دروازهبان دیگر بردهام. این رفتارها به سخره گرفتن افکار عمومی است. مردم چه جرمی کردهاند که اینگونه رفتار شود.
*پرسپولیس از تمام بازیکنان بزرگتر است. آنچه باعث بزرگ شدن این آدمها شود را حیف است فراموش کنند و در دام سوداگران بیفتند.
* از سازمان لیگ نامه آمده است بیرانوند فسخ کرده است. من میدانم کسی که ۴۸ ساعت قبل من را در آغوش گرفت چطور میتواند ۴۸ ساعت بعد کس دیگری را بغل کند و جای دیگری برود. این نشان میدهد او زودباور است. یقین بدانید او بازیکن پرسپولیس است و جای دیگری نمیتواند برود.
* پالسهایی را هم فرستادند که منظورم از فسخ قرارداد چیز دیگری بود. اگر قراردادم اضافه شود بر میگردم. برای من اضافه کردن یک قرارداد چیزی نیست ولی در حق سایر بازیکنان هم تراز با او اجحاف میشود.
* بازیکنان جدید گفتند فلان باشگاه n تومان میدهد. من گفتم در تیممان بازیکنانی مثل بیرانوند، امیری و پورعلی گنجی داریم. خبری از سقف نیست و همه چیز روباز است.
*بازیکنانم زنگ زدند و ناراحت هواداران بودند. آنها نگران بودند چرا اینقدر هوادار ناراحت است. بیرانوند حق فسخ ندارد.
