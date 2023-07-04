۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶

کلورلی: اوکراین می‌تواند بدون تاخیر عضو ناتو شود

وزیر خارجه انگلیس معتقد است که اوکراین برای عضویت در ناتو نیازی به گذراندن روند معمول ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از رویترز، وزیر خارجه انگلیس بار دیگر بر تسهیل روند عضویت اوکراین در ائتلاف نظامی ناتو تاکید کرد.

«جیمز کلورلی» وزیر خارجه انگلیس روز سه‌شنبه در پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد: بر این باورم که اوکراین می‌تواند این کار را (عضویت در ناتو) بدون تشریفات رسمی (تاخیر) انجام دهد، همانطور که در مورد سوئد و فنلاند این مسئله اتفاق افتاد.

هفته گذشته نیز وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد در صورتی که اوکراین ملزم به گذراندن مرحله طرح اقدام عضویت برای پیوستن به ناتو نباشد، انگلیس از این مسئله بسیار حمایت خواهد کرد. وزیر خارجه انگلیس در نشست مطبوعاتی در کنفرانس بازیابی اوکراین در لندن گفت: ما تکامل اوکراین و تکامل سریع این کشور را شاهد بوده‌ایم.

کلورلی گفت در واقع اوکراین از طریق اقدامات خود در میدان نبرد، تعهد به اصلاحات در ارتش خود را ثابت کرده است که اصلاحاتی که برای عضویت در ناتو الزام آور است. وزیر خارجه انگلیس تاکید کرد: موضع لندن بسیار بسیار حمایت‌کننده خواهد بود و تصور می کنم همه متحدان ناتو این را می دانند.

