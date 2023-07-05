مرکز فرماندهی ارتش اوکراین در محور «کراسنی لیمان» منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یگان توپخانهای ارتش این کشور مرکز فرماندهی نیروهای ارتش اوکراین و تسلیحات نظامی آن را در محور «کراسنی لیمان» در لوهانسک را منهدم کردند.
روز یکشنبه هم ارتش روسیه اعلام کرد نیروهای هوافضای این کشور یک ایستگاه ارتباطی ماهوارهای «استارلینک» و یک مرکز کنترل پهپادِ اوکراینیها را در نزدیکی شهر باخموت منهدم کردهاند. همچنین اعلام شده که نیروهای ارتش روسیه چند ضدحمله ارتش اوکراین را در منطقه باخموت دفع کردهاند.
ضدحملات ارتش اوکراین که از ماهها پیش مقامات و رسانههای غربی و اوکراینی با آبوتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بیسروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارشها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشدهاند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربیها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید میکرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نهتنها مناطق شرقی ازدسترفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روسها را نیز از شبهجزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ با برگزاری همهپرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند، اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشمانداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربیها قرار نمیدهد.
نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه اول تیرماه در نشست اعضای این شورا با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور این کشور اعلام کرد که از تاریخ ۴ ژوئن (آغاز ضدحملات اوکراین) تا روز چهارشنبه ۲۱ ژوئن رژیم کییف ۲۴۶ تانک از جمله ۱۳ تانک کشورهای غربی، ۵۹۵ واحد خودروی زرهی نظامی و خودروی زرهی، و ۲۷۹ توپخانه میدانی منهدم شده است.
و همچنین گفت: ۴۲ سامانه موشکی چندمنظوره و سامانه موشکی ضدهوایی و ۱۰ جنگنده تاکتیکی، ۴ بالگرد، و ۲۶۴ پهپاد ارتش اوکراین نیز منهدم شدند. در همین بازه زمانی و در جریان ضدحملات بیش از ۱۳ هزار نظامی را نیز از دست داد.
نظر شما