به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی سه‌شنبه‌شب در گفت‌وگوی رسانه‌ای در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای استعدادهای بسیار خوبی در رشته فوتبال است و باید تلاش شود که این استعدادها شناسایی و معرفی شوند.

وی با اشاره به اینکه از دیرباز استعدادهای بزرگی از استان بوشهر به تیم ملی و تیم‌های لیگ برتر راه یافته‌اند تصریح کرد: هم‌اکنون بازیکنان خوبی از استان بوشهر در تیم‌های لیگ برتر و تیم ملی حضور دارند.

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه باید به خوبی در استان به این استعدادها توجه شود اضافه کرد: در این راستا در استان بوشهر باشگاهی را راه‌اندازی کرده‌ایم که از این طریق استعدادها را شناسایی و کشف کنیم.

استعدادها در بوشهر می‌سوزند

وی با بیان اینکه بسیاری از استعدادها در استان بوشهر می‌سوزند و معرفی نمی‌شوند تاکید کرد: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت بازیکنان مستعد و ارتباطاتی که داریم این استعدادها را شناسایی و به تیم‌های لیگ برتر معرفی کنیم.

طارمی با بیان اینکه بوشهر شهری فوتبال خیز است و استعدادها فراوان است تاکید کرد: اگر بتوانیم حتی یک نفر را هم معرفی کنیم و به تیم ملی راه یابد کار بزرگی است و امیدواریم این مسیر ادامه یابد و شاهد حمایت از این کار باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در سه رده در شهر بوشهر فعالیت می‌کنیم و یک آکادمی را تأسیس می‌کنیم که بتواند از استعدادها حمایت کرده و زمینه تقویت و رشد آنها را فراهم کند.

ذهنیت قهرمانی در بچه‌ها شکل گرفت

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در مورد تورنمنت کافا بیان کرد: در هر مسابقه‌ای با افتخار و اشتیاق برای تیم ملی بازی می‌کنم و همه توان خود را خواهم گذاشت.

وی با بیان اینکه این تورنمنت تأثیر فنی خیلی زیادی نداشته است افزود: دستاورد تورنمنت کافا این بود که ذهنیت قهرمانی در بچه‌ها شکل گرفت و این خیلی مهم است و باید ذهنیت آماده باشد و یک پله جلو افتادیم.

طارمی با بیان اینکه برای موفقیت در مسابقات نیازمند بازی‌های تدارکاتی بهتر و بیشتری هستیم تصریح کرد: باید با تیم‌های بزرگ بازی کنیم و حتی اگر به این تیم‌ها ببازیم هم دستاوردهای بزرگی برای ما خواهد داشت.

وی تصریح کرد: مسابقه با تیم‌های بزرگ باعث می‌شود تا صعف‌های خود را در دفاع و حمله بشناسیم و بتوانیم ضعف‌ها را رفع و نقاط قوت خود را بیشتر کنیم و موفقیت بهتری را به دست بیاوریم.

بازیکن تیم ملی فوتبال با بیان اینکه برای تیم شدن باید با تیم‌های بزرگ بازی کنیم و امیدوارم که شاهد تحقق آن باشیم تاکید کرد: گل زدن را دوست دارم و تلاش می‌کنم که تعداد گل‌های خود برای تیم ملی را افزایش دهم.

پنالتی‌زدن سخت‌تر شده است

وی در مورد پنالتی زدن نیز بیان کرد: پنالتی زدن کار سختی است و دروازه‌بان‌ها نیز پنالتی‌زن‌ها را آنالیز می‌کنند و این موضوع کار گل زدن از روی نقطه پنالتی را سخت‌تر می‌کند.

طارمی بیان کرد: کسی که تعداد زیادی پنالتی برای یک تیم می‌زند، کارش سخت‌تر می‌شود. فشار تماشاگر و فشار بازی و همچنین شرایط بدنی در به ثمر رسیدن پنالتی بسیار مهم و تأثیرگذار است.

من و سردار درک متقابلی داریم

وی در مورد هماهنگی خود با سردار آزمون در خط حمله تیم ملی گفت: سردار دارای استعداد بسیار خوبی است که اگر قدر خودش را بداند اتفاقات خیلی بهتری را رقم خواهد زد.

طارمی ادامه داد: استعداد و هوش بالای سردار باعث شده تا همکاری بسیار خوبی با هم داشته باشیم و همدیگر را خوب می‌شناسیم، درک متقابلی از هم داریم و چشم بسته همدیگر را پیدا می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه برای موفقیت و قهرمانی در جام ملت‌های آسیا باید برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم و برای بردن هر تیم آماده باشیم تاکید کرد: راه ما مشخص است و شاید کره جنوبی حریف اصلی ما تا فینال باشد ولی باید برای همه بازی‌ها آماده باشیم و با تمرکز بالا وارد این مسابقات شویم.

طارمی در مورد جام جهانی نیز گفت: خیلی از تیم‌ها شایسته قهرمانی بودند ولی آرژانتین یک تیم کامل بود و باعث شد که به فینال برسند و مقام قهرمانی را کسب کنند.

وی افزود: فرانسه هم تیم خوب بود ولی آرژانتینی‌ها برای هم می‌جنگیدند و شخص برای آنها خیلی مهم نبود و به موفقیت رسیدند.