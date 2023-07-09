به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تصمیم گیری کمیته برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه کشوری، ثبت نام از داوطلبین هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه کشوری، از دیروز ۱۷ تیرماه آغاز و تا پایان روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه ادامه خواهد داشت.
مدارک لازم برای ثبت نام:
- تصویر عکس ۴×۳
- تصویر کارت ملی
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک تعیین شده در اساسنامه لیسانس میباشد)
- تصویر آگهی روزنامه رسمی تأسیس مؤسسه
- تصویر آخرین تغییرات مؤسسه در روزنامه رسمی
- تصویر پروانه فعالیت معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی
- تصویر تائیدیه اتحادیه استان مبنی بر فعال بودن مؤسسه (در تاریخ ثبت نام)
مستندات مذکور به صورت سیستمی در سامانه زیر باید بارگذاری شود
علاقه مندان و واجدین شرایط کاندیداتوری در هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه کشوری، لازم است نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام نمایند.
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