به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تصمیم گیری کمیته برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه کشوری، ثبت نام از داوطلبین هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه کشوری، از دیروز ۱۷ تیرماه آغاز و تا پایان روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه ادامه خواهد داشت.

مدارک لازم برای ثبت نام:

تصویر عکس ۴×۳ تصویر کارت ملی تصویر آخرین مدرک تحصیلی (حداقل مدرک تعیین شده در اساسنامه لیسانس می‌باشد) تصویر آگهی روزنامه رسمی تأسیس مؤسسه تصویر آخرین تغییرات مؤسسه در روزنامه رسمی تصویر پروانه فعالیت معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان تبلیغات اسلامی تصویر تائیدیه اتحادیه استان مبنی بر فعال بودن مؤسسه (در تاریخ ثبت نام)

مستندات مذکور به صورت سیستمی در سامانه زیر باید بارگذاری شود

علاقه مندان و واجدین شرایط کاندیداتوری در هیئت مدیره و بازرسین اتحادیه کشوری، لازم است نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام نمایند.

https://formafzar.com/form/k۰۳rl