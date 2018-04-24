هیئت مدیره اتحادیه ناشران در پایان راه/ فراخوان دوره بعد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آگهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان شهرستان تهران، در نامه‌ای به امضای «محمد جعفرنیا»، رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران منتشر شد.

در این فراخوان، از واجدین شرایط عضویت در هیات مدیره و بازرسی اتحادیه صنف مزبور دعوت به عمل آمده تا از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷.۲.۱۰ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷.۲.۳۱ به مدت ۱۵ روز (بدون احتساب ایام تعطیل) شخصاً با در دست داشتن مدارک ذیل و کد رهگیری ثبت نام از سامانه ایرانیان اصناف (http://www.iranianasnaf.ir/) به هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی به نشانی: ضلع شمال غربی میدان ولیعصر، کوچه ارژنگ، پلاک یک، ساختمان شهید اسداله زاده سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، طبقه نهم، اداره امور اصناف و تشکل‌های صنفی مراجعه و ثبت نام کنند.

شرایط داوطلبین:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.

۳-عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افلاس.

۴- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر (در این خصوص استعلام مربوطه از سوی هیات اجرایی صادر می‌شود)

۵- عدم اشتهار به فساد

۶-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه (مدرک تحصیلی یا گواهی نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)

۷- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

۸- داشتن پروانه کسب معتبر دائم: پروانه کسب معتبر پروانه کسبی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده و صاحب پروانه تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.

۹- وثاقت و امانت

۱۰- داوطلبان حائز شرایط مکلفند با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به تکمیل پرسشنامه و بارگذاری مدارک خود اقدام و کد رهگیری مربوطه را به هیات اجرایی ارائه کنند.



تبصره: لازم به توضیح است بر اساس تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی داوطلب شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت و خدمات کشوری در انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده بیش از شروع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است.

مدارک مورد نیاز ثبت نام:



۱- دو قطعه عکس ۴×۲ جدید.

۲- یک برگ تصویر پروانه کسب به همراه اصل آن

۳ -یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن

۴- یک برگ تصویر کارت ملی به همراه اصل آن

۵- یک برگ تصویر گواهی دیپلم به همراه اصل آن

۶- کد رهگیری ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف

۷-یک برگ تصویر اعتبار نامه جهت افرادی که دارای سابقه عضویت در هیات مدیره هستند.

یادآوری می‌شود، در یازدهمین دوره انتخابات اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان تهران (دوره کنونی) که آبان ماه ۹۳ برگزار شد، این افراد به هیئت مدیره راه یافتند:

اعضای اصلی شامل محمود آموزگار با ۲۵۱ رای، محمدرضا توکل صدیقی با ۲۲۶ رای، مسعود پایدار داریان با ۱۹۶ رای، محمد مهدی فخری زاده با ۱۹۳ رای، هومان حسن پور با ۱۹۰ رای، فتح الله فروغی دهکردی با ۱۸۱ رای و یحیی دهقانی با ۱۷۱ رای و اعضای علی البدل شامل مرتضی احمد آخوندی با ۱۶۸ رای، فرهاد تیمور زاده با ۱۶۷ رای و زهره حسین زادگان با ۱۵۷ رای. از سوی دیگر سید عباس حسینی نیک با ۲۱۳ رای به عنوان بازرس اصلی و مهدی صادقی صادق آبادی با ۸۸ رای به عنوان بازرس علی البدل، انتخاب شدند.