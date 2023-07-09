حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تأثیر حذف معافیت‌های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه و خللی که به روند رشد تولید و اقتصاد وارد می‌کند، گفت: قاعده کلی این است که مالیات باید اخذ شود، زیرا یکی از عوامل اصلی و گرداننده اقتصاد کشور، مالیات و درآمدهای مالیاتی است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تعیین مشوق‌های مالیاتی برای کسانی که درآمد خود را اعلام می‌کنند و افرادی که در مناطق محروم اقدام به راه‌اندازی کسب و کاری می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان و.... را نمی‌توان نادیده انگاشت و نباید این معافیت‌ها را حذف کرد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: از دید کلی یک بند را در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته‌اند، اما به عواقب آن فکر نکردند، چرا که نمی‌شود معافیت‌های مالیاتی را به طور کامل حذف کرد.

نوروزی ادامه داد: یا ما باید سامانه را به نحوی طراحی کنیم که دریافت مالیات در کشور تمام و کمال عادلانه باشد و به کسی ظلم نشود، یا اگر قرار است شرایط به همین نحو باشد، باید معافیت‌های مالیاتی هم پابرجا بماند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی خاصی داریم که حتماً باید در نظر گرفته شود، گفت: علاوه بر این مجلس قانون جهش تولید دانش بنیان‌ها را مصوب کرد و در آن بحث اعطای اعتبار مالیاتی به واحدهای تحقیق و توسعه را در نظر گرفت تا دانش بنیان‌ها بتوانند مسیر همواری را برای رساندن کشور به اقتصاد دانش پایه طی کنند.

وی با اشاره به اینکه موضوع مهم تفاوت اعتبار مالیاتی با معافیت مالیاتی است، اظهار داشت: در معافیت مالیاتی، امکان هزینه‌کرد آن برای تحقیق و توسعه و هدایت آن برای ایجاد ارزش افزوده وجود ندارد، اما در بخش اعتبار مالیاتی، این موضوع هدفمند برای مصارف تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه افزود: مزایای اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و تأمین مالی نقشه راه دانش‌بنیان شدن صنایع و شرکت‌های بزرگ، خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی و جلوگیری از خروج نخبگان و اشتغال‌زایی برای نخبگان و شرکت‌های توانمند اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان است.

نوروزی با بیان اینکه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی که در قانون جهش تولید دانش بنیان در نظر گرفته شده از جمله استثنائاتی است که باید مدنظر ما قرار گیرد، گفت: دانش بنیان‌ها باید این اعتبارات مالیاتی را بگیرند و این مشوق برای فعالیت آنها نباید حذف شود.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی درباره تأثیر تخصیص این اعتبار مالیاتی به دانش بنیان‌ها، گفت: به کارگیری اعتبار مالیاتی به عنوان ابزار سیاست فناوری و نوآوری می‌تواند منجر به تحریک نوآوری در سطح بنگاه‌های بزرگ و به بلوغ رسیده فعلی از جهت اتصال این بنگاه‌ها به بدنه واقعی اقتصاد دانش بنیان شود. اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اصلی‌ترین ابزار حمایتی و مشوق مالیاتی از تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و توسعه زنجیره ارزش صنایع است.