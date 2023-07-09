به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا طلوع کیان پس از شکست ۳ بر ۲ تیم ملی والیبال کشورمان مقابل آرژانتین در هفته سوم رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۳ اظهار کرد: به بازیکنان خسته نباشید میگویم. امروز چند مصدوم هم دادیم اما آنها بسیار انگیزه داشتند. ملیپوشان ایران دوست دارند که به آنها اعتماد شود. آرژانتین تیم بزرگی است، کاری به گذشته ندارم که این تیم توانسته مدال برنز المپیک را کسب کند. آنها تاکنون تنها ۳ شکست در لیگ ملتها داشتند و خوب والیبال بازی میکنند.
وی ادامه داد: بازی تیم ایران به آرژانتینیها میخورد و قبل از بازی انگیزه بسیار خوبی داشتیم. در روزی که سید محمد موسوی و محمدرضا مؤذن استراحت کردند و بزرگان تیم در کنار سایر بازیکنان نبودند، چنین عملکردی داشتیم. جوانان باید روی پای خود بایستند و این مسابقه پیام خوبی داشت، چون آنها خوب بازی کرده و خوب جنگیدند، اما هنوز اشتباهاتی داریم. مواقعی بازی از دستمان در میرفت و باید این مشکل را در مسابقه بعد برطرف کنیم.
مربی تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: شاید روزی یک ساعت با عطایی و کادر فنی صحبت میکنم و برنامه داریم که مشکلات تیم را برطرف کنیم. این مسابقه تجربه بسیار خوبی برای بازیکنان ایران بود. در ست چهارم جواد کریمی را از دست دادیم و قبل از آن علی حاجیپور هم مصدوم شده و از زمین بیرون رفته بود. دکتر وی را معاینه کرد و هنوز چیزی مشخص نیست. امیدوارم مشکل خاصی نداشته باشد.
طلوعکیان با بیان اینکه قطعاً تیم ملی در مسابقه بعدی خود نمیتواند از حضور علی حاجیپور استفاده کند، گفت: در معاینه اولیه مشخص شد دچار پارگی مینیسک و رباط نشده است و مشکلش در حد کشیدگی است. سلامتی بازیکنان برای ما بسیار اهمیت دارد. فشار بازی اینقدر بالا بود که جواد کریمی و مرتضی شریفی هم دچار مصدومیتهایی شدند. شرایط کریمی به قدری جدی بود که نتوانست در ست پنجم بازی کند و فعلاً زیر نظر پزشک تیم است تا ببینیم میتواند فردا بازی کند یا خیر. زمان زیادی برای ریکاوری نداریم و باید به مصاف کوبا برویم. خوشحالم که با وجود باختهای مکرر، ملیپوشان میجنگند.
وی افزود: در دیداری که مقابل فرانسه باختیم هم بازیکنان عملکرد خوبی داشتند. بخشی از اشتباهات به دلیل مسائل روحی و روانی است که امروز بهتر شدیم، اما شاید بخشی از مشکل هم از ماست وگرنه میتوانستیم در مسابقه امروز پیروز شویم. فکر میکنم بازیکنان در حال رسیدن به بلوغ هستند. تعداد مسابقات بالا رفته و بازیکنان باید برنامهریزی کنند. برای مسابقه با کوبا هم باید ببینیم که چه نفراتی را در اختیار داریم. امیدوارم شکل تیمی ایران بهم نخورد. دست من برای تعویض کردن واقعاً بسته است و گاهی گیر میافتم. کادر فنی خیلی دوست دارد که به تیم کمک کند، اما گاهی مصدومیت بازیکنان کار را سخت میکند.
مربی تیم ملی والیبال ایران در مورد دیدار با کوبا، تصریح کرد: واقعاً زمان زیادی نداریم. کوبا همیشه مقابل ایران خوب بازی میکند. ضعفهایی دارند، اما بازیکنان شاخص آنها در لیگ ایتالیا توپ میزنند. بیبرنامه نیستیم، اما باید روی ریکاوری تیم تمرکز کنیم تا شرایط بازیکنان را دقیقاً بررسی کنیم. سیستم لیگ ملتها برای همه است، اما این تعداد سفر و مسابقات باعث بروز مشکلاتی هم میشود. امیدوارم که بتوانیم برای بازی با کوبا خودمان را جمع و جور کنیم تا بازی تماشاگرپسندی انجام دهیم. امروز هم فکر میکنم خیلیها از نمایش تیم ایران لذت بردند.
مربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: پشتمان به یک ملت گرم است. بازیکنان دوست دارند که اتفاق خوبی رخ دهد تا مردم شاد شوند. بازیکنان جوانی داریم که چشمشان به شاد کردن مردم است و اگر اینگونه نشود، خودخوری کرده و اعتماد به نفسشان را از دست میدهند. امروز مشتها گره کرده بود تا بازیکنان ثابت کنند که برای مردم میجنگند، اما شاید گاهی آن اتفاق لازم رخ نمیدهد و قسمت نیست.
وی در مورد اشک ریختن بازیکنانی همچون حاجیپور و جلوه در پایان مسابقه، اظهار داشت: بازیکنان با تمام غیرت خود بازی میکنند. بارها از آنها تشکر کردم. شانس صعود نداریم و نتایج هم تأثیری در رنکینگ ندارد؛ با این شرایط مسابقاتمان تنها حیثیتی است و بازیکنان باید از این شرایط بهرهبرداری کنند تا برای آینده برنامهریزی بهتری داشته باشند. وقتی فدراسیون روی این بازیکنان سرمایهگذاری کرده، بدون شک آنها هم دوست دارند جواب اعتماد فدراسیون را بدهند، شاید الان نتیجه نگیرند، اما قطعاً در آینده تأثیر این سرمایهگذاری دیده خواهد شد.
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