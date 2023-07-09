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۱۸ تیر ۱۴۰۲، ۷:۳۵

هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال؛

اسفندیار: مصدومیت حاجی‌پور به تیم شوک داد/ شرمنده مردم هستیم

اسفندیار: مصدومیت حاجی‌پور به تیم شوک داد/ شرمنده مردم هستیم

دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال گفت: علی حاجی‌پور را به دلیل مصدومیت از دست دادیم و تیم مقداری از لحاظ روحی و روانی به هم ریخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین اسفندیار بعد از شکست تیم ملی ایران مقابل آرژانتین اظهار کرد: واقعاً نمی‌دانم چه بگویم. شرمنده مردم هستم و واقعاً هر کاری که انجام می‌دهیم، نمی‌توانیم پیروز شویم. خودمان هم از این موضوع ناراحت هستیم و تمام توانمان را در هر مسابقه ارائه می‌دهیم. بازی قبلی نیز مثل همین مسابقه سه بر دو شد و واقعاً نمی‌دانم چه بگویم. شرمنده مردم هستیم و از آن‌ها معذرت می‌خواهم.

وی در ادامه گفت: بازی خیلی نزدیکی بود. وسط بازی یک شوک به تیم وارد شد و علی حاجی‌پور را به دلیل مصدومیت از دست دادیم و مقداری از لحاظ روحی و روانی به هم ریختیم. طول کشید تا بتوانیم خودمان را جمع و جور کنیم. به دنبال پیروزی بودیم تا این برد را به علی و مردم تقدیم کنیم، اما متأسفانه نشد.

اسفندیار در پایان درباره وضعیت علی حاجی‌پور بعد از مصدومیت، توضیح داد: امیدوارم که اتفاق خاصی برای علی رخ نداده باشد، اما فکر می‌کنم شرایط خوبی نداشته باشد.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۲۴ امروز یکشنبه در چهارمین و آخرین مسابقه خود در هفته سوم لیگ ملت‌ها در آناهایم برابر کوبا صف‌آرایی می‌کند.

کد مطلب 5831344
سیده فرزانه شریفی

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