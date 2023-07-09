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۱۸ تیر ۱۴۰۲، ۷:۲۴

هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال؛

شرایط تیم ملی والیبال ایران سخت‌تر شد/ چند مصدوم و یک غایب قطعی!

شرایط تیم ملی والیبال ایران سخت‌تر شد/ چند مصدوم و یک غایب قطعی!

قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران دیدار با کوبا در هفته سوم لیگ ملت‌ها از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۳ از ۱۳ تا ۱۹ تیرماه با ۳۲ مسابقه در دو شهر آناهایم آمریکا و پاسای فیلیپین پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز (یکشنبه ۱۸ تیر) در سومین بازی خود در هفته سوم لیگ ملت‌ها به مصاف آرژانتین رفت و سه بر دو مغلوب این تیم شد.

مردان والیبال ایران در کمتر از ۱۸ ساعت پس از پایان بازی با آرژانتین، در حالی از ساعت ۲۴ امشب به مصاف کوبا می‌روند که علی حاجی‌پور قطر پاسور خود را به دلیل مصدومیت در ست سوم بازی با آرژانتین در اختیار نخواهد داشت.

همچنین جواد کریمی که در ست چهارم مسابقه با آرژانتین مصدوم شد و از بازی بیرون رفت و مرتضی شریفی که تا اواخر مسابقه با مصدومیت بازی کرد، احتمال دارد در مقابل کوبا به میدان نروند و حضور آنها بستگی به وضعیت سلامت این بازیکنان و نظر کادر فنی خواهد داشت.

این در حالی است که پوریا حسین خانزاده هم روز گذشته برای شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان جهان از آناهایم به منامه رفت و به تیم ملی جوانان پیوست.

کد مطلب 5831338
سیده فرزانه شریفی

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