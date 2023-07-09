به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در توئیتر نوشت: تصمیم آمریکا به ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین، گویای عزم واشنگتن در استمرار و پیچیده‌تر کردن جنگ اوکراین است.

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سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این اقدام نمونه‌ای دیگر از اقدامات بی‌ثبات کننده آمریکا و نیز صادرات تسلیحاتی است که بدون تبعیض به کشتار و ویرانی بیشتر کمک می‌کند.