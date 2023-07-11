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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۸:۳۵

رئیس اداره هواشناسی کاشان مطرح کرد؛

هشدار زرد هواشناسی در کاشان/دمای هوا به ۴۳ درجه می‌رسد

هشدار زرد هواشناسی در کاشان/دمای هوا به ۴۳ درجه می‌رسد

کاشان - رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: هشدار زرد هواشناسی نسبت به باد شدید، گردوخاک، کاهش دید و کیفیت هوا را اعلام کرده ایم.

عباس ارغوانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن پیش بینی آب و هوا طی روزهای آینده در کاشان اظهار داشت: از پنجشنبه ۲۲ تیرماه تا اواخر روز جمعه ۲۳ تیر هشدار زرد هواشناسی را اعلام می‌کنیم.

وی با بیان اینکه این هشدار نسبت به باد شدید، گردوخاک، کاهش دید و کیفیت هوا است، ابراز داشت: از شهروندان کاشانی می‌خواهیم نسبت به امور پیشگیرانه اقدام کنند.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: مخاطرات اصلی که با آن روبرو هستیم وزش باد نسبتاً شدید، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای در بیشتر مناطق کاشان و آران و بیدگل، خیزش گرد و خاک با کاهش دید و کیفیت هوا است.

وی خاطرنشان کرد: شرایط دمای هوا نیز حداکثر آن بالای ۴۳ و حداقل نیز بالای ۲۵ درجه است که انتظار می‌رود این مقدار وضعیت دمای بسیار گرم هوا می‌باشد.

ارغوانی تاکید کرد: شرایط دما و کیفیت هوا طی روزهای آینده توجه به رعایت ملاحظات بهداشتی و خودمراقبتی به خصوص گروه‌های حساس و سالمندان را می‌طلبد.

کد مطلب 5833364

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