عباس ارغوانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن پیش بینی آب و هوا طی روزهای آینده در کاشان اظهار داشت: از پنجشنبه ۲۲ تیرماه تا اواخر روز جمعه ۲۳ تیر هشدار زرد هواشناسی را اعلام می‌کنیم.

وی با بیان اینکه این هشدار نسبت به باد شدید، گردوخاک، کاهش دید و کیفیت هوا است، ابراز داشت: از شهروندان کاشانی می‌خواهیم نسبت به امور پیشگیرانه اقدام کنند.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: مخاطرات اصلی که با آن روبرو هستیم وزش باد نسبتاً شدید، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای در بیشتر مناطق کاشان و آران و بیدگل، خیزش گرد و خاک با کاهش دید و کیفیت هوا است.

وی خاطرنشان کرد: شرایط دمای هوا نیز حداکثر آن بالای ۴۳ و حداقل نیز بالای ۲۵ درجه است که انتظار می‌رود این مقدار وضعیت دمای بسیار گرم هوا می‌باشد.

ارغوانی تاکید کرد: شرایط دما و کیفیت هوا طی روزهای آینده توجه به رعایت ملاحظات بهداشتی و خودمراقبتی به خصوص گروه‌های حساس و سالمندان را می‌طلبد.