لزوم توجه بیشتر مدارس به ساحت سیاسی عبادی سند تحول

به گزارش خبرنگار مهر؛ علی پارسانیا مشاور وزیر در اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در مراسم اختتامیه رویداد بین‌المللی «الف‌تا» گفت: در این رویداد هر مدرسه و هر غرفه‌ای یک مسیر و طراحی خاص خود را داشت اما قله مشترک است و آن تحقق سند تحول بنیادین است.

پارسانیا افزود: تحول بنیادین از این جهت بنیادی نامگذاری شده است که ما از اساس به دنبال تربیت دیگری هستیم که نهایت این تحول با تحولات دیگر متفاوت است. اگر در تربیت و رسیدن به یک انسان متعالی موفق‌تر شویم یعنی مسیر را درست رفتیم اما اگر چند سال دیگر ببینیم که رویداد الفبا به محلی برای ارائه محصولات آموزشی تبدیل شده است یعنی رویداد الف تا به ضد خود بدل شده است.

مشاور وزیر در اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: اینکه بتوانیم یک انسان توان یافته را تربیت کنیم که با خداوند، با خودش، با جامعه و با طبیعت رابطه درستی برقرار کند و انسانی که بتواند جامعه خود را بسازد که این گونه است و اگر مدرسه‌ای ایجاد کردیم که دانش آموزانش خود را می‌سازند و جامعه خود را می‌سازند و هم به دنبال ساخت جهان جدیدی هستند و همه این‌ها در مسیر تقرب به خداوند باشد این همان تربیتی است که مورد انتظار و مد نظر سند تحول است. اما اگر تربیتی داشتیم که صرفاً به آموزش دروس ریاضی و شیمی و جغرافیا بسنده شده باشد اما دانش آموز فردگرا باشد و به جامعه خودش توجه نکند یا مؤمن و ظلم ستیز نباشد؛ این مدرسه مورد انتظار در سند تحول نیست.

وی با بیان اینکه باید دقت کنیم رویداد الفبا به جشنواره‌ای برای ارائه نوآوری‌های آموزشی تبدیل نشود گفت: خواهشی که من از همه همکاران دارم این است که این جشنواره را به یک جشنواره نوآوری آموزشی بدل نکنند. نوآوری شرط است اما یکی از شرط‌های ابتدایی سند تحول است. برای سند افق مهم است؛ باید ببینیم دانش آموز تربیت یافته به افق پیش رو توجه می‌کند یا نه؛ دارای هویت ملی و هویت انقلابی است یا نه

مشاور وزیر در اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود: ما ساحت علمی و هنری در مدارس داریم اما ساحت‌های سیاسی عبادی اخلاقی چندان برقرار نیستند. مدرسه تحول یافته مدرسه‌ای است که به هر ۶ ساحت توجه کند.

وی با بیان اینکه همه شرکت کنندگان در رویداد الفبا جوان بودند گفت: باید به جوانان اعتماد کنیم اگر اعتماد به جوانان داشته باشیم نتیجه خواهیم گرفت. از سال آینده مناطق برتر تحول یافته آموزشی را معرفی خواهیم کرد و مدارس اقدامات در راستای سند تحول را جدی‌تر می‌گیرند.