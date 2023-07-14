ارائه خدمات جهادی پزشکی در حاشیه شهر زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، یک تیم پزشکی تخصصی و فوق تخصصی به همت بسیج جامعه پزشکی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در راستای ارائه خدمات به مردم نیازمند حاشیه شهر زاهدان به این مناطق اعزام شد.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان ظهر امروز جمعه در حاشیه بازدید از این خدمات که به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی استان برگزار شده بود، گفت: یکی از عرصه‌هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از گذشته تا کنون با تمام ظرفیت در مسیر آن قدم برداشته عرصه خدمت است.

سردار سرتیپ پاسدار احمد شفائی، افزود: یکی از عرصه‌هایی که همواره مورد نیاز جامعه بوده و توجه ویژه ای نیز در مجموعه سپاه به آن شده، خدمت در عرصه بهداشت و درمان است.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: بسیج جامعه پزشکی یکی از اقشار ۲۲ گانه بسیج است که با ظرفیت بسیجیان خود توانسته با انسجام و سازمان دهی لازم، آنها را در مناطق هدف مستقر و خدمات لازم را به مردم نیازمند ارائه دهد.

شفائی تصریح کرد: در شهر زاهدان با توجه به شرایطی که دارد تلاش کردیم تا هر هفته در یکی از محله‌های هدف، با استفاده از پزشکان جهادگری که علاقه دارند در این امر خیر شرکت کنند این خدمات را برپا کنیم و تیم پزشکی را در آنجا استقرار دهیم.

وی افزود: استمرار این حرکت و امتداد خدمت رسانی به قشر مستضعف جامعه از ضرورت‌های کار ماست و امیدواریم خداوند از این حرکت جهادگران بسیجی ما رضایت داشته باشد.

فرمانده سپاه سلمان در ادامه گفت: در این بیمارستان سیار خدمات در موضوعات مختلف پزشکی صورت می‌گیرد که از این میان می‌توان به حضور فوق تخصص قلب باز و متخصصین طب اورژانس، بینایی سنجی، داخلی، عفونی، اطفال، زنان و مامایی اشاره کرد.

وی افزود: همچنین در این حرکت جهادی شش تیم پزشک عمومی و ۱۰ تیم دندانپزشکی حضور داشته و به مردم نیازمند خدمت رسانی می‌کنند.

وی تاکید کرد: برای این حرکت بالغ بر یک میلیارد ریال دارو تهیه و پس از ویزیت توسط پزشکان به صورت رایگان در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌گیرد، پیش بینی می‌شود تا به صورت روزانه بالغ بر دو هزار ویزیت توسط تیم پزشکی انجام شود.

شفائی در پایان خاطرنشان کرد: این میزان خدمات گرچه حرکت ارزشمندی است اما ما به دنبال آن هستیم تا با افزایش ظرفیت‌های لازم میزان خدمت رسانی را نیز افزایش دهیم.