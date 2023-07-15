تذکرات چندباره شورای نگهبان به نمایندگان مجلس خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین عابدی مقدم صبح شنبه طی نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر فعالیت تبلیغاتی زودهنگام نمایندگان مجلس و دخالت آنها در عزل و نصب‌ها، اظهار داشت: در ابتدای انتخاب نمایندگان فعلی مجلس با آنها جلسه‌ای گذاشته شد و اعلام کردیم تذکرات را در فواصل مختلف بیان می‌کنیم.

رئیس هیأت نظارت شورا نگهبان در خراسان شمالی ادامه داد: تاکنون در خصوص اقدامات خارج از مأموریت نمایندگان، با آنها ۳ جلسه گذاشتیم و تذکرات را اعلام کردیم.

وی افزود: از استاندار خواستیم تا دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها را به شورای نگهبان اعلام کند.