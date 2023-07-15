به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، برخی نمایندگان آمریکایی اعلام کردند که سخنرانی اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در جریان سفر به آمریکا را تحریم خواهند کرد. هرتزوگ قرار است سه شنبه آینده راهی آمریکا شود.

اوکاسیو کورتز، کوری بوش، جمال بومن و الهان عمر چهار نماینده آمریکایی هستند که در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در حق ملت فلسطین سخنرانی روز چهارشنبه هرتزوگ در کنگره را تحریم می‌کنند.

کوری بوش تصریح کرد که رژیم صهیونیستی مسئول برقراری نظام آپارتایدی، نژادپرستانه و ناقض حقوق ملت فلسطین است.

وی افزود که کنگره نباید منبری برای رئیس رژیمی باشد که هیچ احترامی برای حقوق بشر قائل نیست. او گفت که هرگز در جلسه سخنرانی هرتزوگ حاضر نخواهد شد.

الهان عمر هم بیان کرد که هیچ دلیلی نمی‌بیند در جلسه سخنرانی کسی حاضر شود که او را تحریم کرده و رشیده طلیب (نماینده آمریکایی) را از دیدار با مادربزرگش در اراضی اشغالی محروم کرد.

وی گفت که هرتزوگ قرار است به نمایندگی از تندروترین و افراطی‌ترین حاکمیت تاریخ رژیم صهیونیستی سخنرانی کند آن هم در شرایطی که این دولت تصمیم به نابودی رویاهای فلسطینیان در زمینه تشکیل کشور مستقل خویش گرفته و میخ آخر را بر تابوت صلح و راه حل دو دولتی کوبیده است.