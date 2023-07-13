«ایران» محور دیدار آتی رئیس رژیم صهیونیستی در کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، ۱۸ ژوئیه / تیر با اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در واشنگتن دیدار خواهد کرد.

وبگاه خبری «القدس العربی» شامگاه پنجشنبه گزارش داد که وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از سفر قریب الوقوع رئیس رژیم صهیونیستی در ۱۸ ژوئیه به واشنگتن خبر داد و اعلام کرد که از جمله محورهای مذاکرات دو طرف مسائلی از جمله فعالیت‌های منطقه‌ای این رژیم و مناسبات نظامی روسیه با ایران خواهد بود.

به گزارش وزارت خارجه آمریکا قرار است هرتزوگ در نشست مشترک با کنگره آمریکا سخنرانی کند.

در خبری مرتبط، وبگاه صهیونیستی «والا» در تحلیلی با حساس خواندن دیدار قریب الوقوع اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نوشت: در شرایطی که کاخ سفید دست رد به سفر بنیامین نتانیاهو به کاخ سفید زده و روابط نتانیاهو با جو بایدن در پی تشدید ناآرامی‌ها در فلسطین اشغالی علیه برنامه قضائی وی تیر شده، سفر هرتزوگ در چنین شرایطی بسیار با اهمیت ارزیابی می‌شود.

گفتنی است این سفر همزمان با ۷۵ امین سالروز «نکبت» (تشکیل رژیم آپارتاید صهیونیستی و اشغال فلسطین) در سال ۱۹۴۸ انجام می‌شود.