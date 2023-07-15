۱۲۰ هزار فقره تسهیلات به بازنشستگان کشور پرداخت شده است 

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله ترکی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه آئین روز خانواده و تکریم از بازنشستگان دامغان، از اعطای تسهیلات به بازنشستگان خبر داد و تاکید کرد: تاکنون ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات ضروری به بازنشستگان کشور پرداخت شده است.

وی جمع پرداختی این تسهیلات اعطایی را ۳ هزار میلیارد تومان اعلام و تاکید کرد: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم ۴۶۰ هزار نفر را از وام‌های ویژه بازنشستگان بهره مند کنیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور با بیان اینکه سقف وام‌های ضروری بازنشستگان ۱۵ هزار میلیارد تومان است، تاکید کرد: روند اعطای تسهیلات به بازنشستگان کشوری همچنان ادامه دارد.

ترکی با بیان اینکه یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر عضو صندوق بازنشستگی هستند، گفت: صندوق همچنین تلاش دارد در کنار وام‌های ضروری به مقوله اشتغال و ازدواج فرزندان بازنشستگان نیز کمک کند.

وی افزود: در این ارتباط خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری تا ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی از دیگر برنامه‌های صندوق بازنشستگی کشوری است، ابراز کرد: سقف حمایت از پایان نامه‌ها نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است.